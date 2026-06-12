Бурабай оказался на грани: поток туристов почти вдвое превысил норму
Известно, что в течение всего лета на территории парка будут проводиться регулярные рейдовые мероприятия с участием государственных инспекторов, сотрудников полиции, МЧС и акимата.
Администрация объяснила необходимость усиления контроля: она связана с ежегодным ростом туристического потока.
По данным научных исследований, допустимая рекреационная нагрузка на основные туристические локации составляет 890 тысяч человек в год. Однако только в прошлом году курортную зону посетили около 1,5 миллиона человек, и в этом сезоне ожидается дальнейший рост числа отдыхающих.
Стоит отметить, что превышение допустимой нагрузки оказывает серьезное воздействие на экосистему национального парка: происходит деградация почвенного покрова, повреждение растительности, увеличивается нагрузка на прибрежные территории и возрастает риск загрязнения природной среды.
По данным парка за 11 июня 2026 года, уже выявлено 85 административных правонарушений.
Среди наиболее распространенных – разведение костров в запрещенных местах, установка палаток вне специально оборудованных зон, оставление мусора и нарушение установленного режима пребывания на особо охраняемой природной территории.
Гостей и жителей региона в очередной раз призвали бережно относиться к природе, соблюдать установленные правила и сообщать государственным инспекторам о фактах нарушений.
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