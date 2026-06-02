Казахстанцам назвали самые удобные маршруты к Бурабаю, Балхашу и Алаколю

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство транспорта Казахстана сегодня, 2 июня 2026 года, опубликовало познавательную памятку. В ней говорится об основных маршрутах к главным туристическим объектам страны, сообщает Zakon.kz.

К примеру, проезд к курортной зоне Бурабай осуществляется через Щучинск по автомобильной дороге Астана – Петропавловск, которая является основным и наиболее удобным направлением для въезда в курортную зону.

Подъезд к селу Зеренды обеспечен по направлению Кокшетау – Атбасар, а также по автомобильной дороге Щучинск – Зеренды, которая напрямую связывает курортные территории Акмолинской области — Бурабай и Зеренды.

Курортная зона Каркаралы доступна по автомобильной дороге республиканского значения Караганда – Каркаралы.

Курорт Баянаул расположен вдоль автомобильной дороги республиканского значения Калкаман – Баянаул – Ботакара, соединяющей Павлодарскую и Карагандинскую области.

Добраться до озера Балхаш автомобильным транспортом можно двумя способами.

Основной подъезд осуществляется по автомобильной дороге Караганда – Алматы с дальнейшим движением вдоль западной береговой линии от города Балхаш до поселка Бурылбайтал. Дополнительно доступ к юго-восточному побережью водоема обеспечивается через автомобильную дорогу областного значения Алматы – Усть-Каменогорск – Лепсы – Актогай.

К озеру Алаколь организованы два основных направления движения: к северному берегу подъезд от автомобильной дороги Талдыкорган – Усть-Каменогорск осуществляется через дорогу Таскескен – Бахты и далее по маршруту Маканшы – Кабанбай, а к южному берегу водоема от автомобильной дороги "Талдыкорган – Усть-Каменогорск" ведет автодорога Ушарал – Достык.

Важное заявление сделали для водителей, выезжающих из Казахстана в Узбекистан

Также мы уже рассказывали, что с 30 мая 2026 года на автомобильной дороге областного значения Алмалыбак – Жетысу будут идти дорожно-ремонтные работы. В связи с этим схема движения маршрута №237 временно изменится.

