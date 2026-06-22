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Туризм

Гора Кокшетау в Бурабае временно недоступна для туристов

Скала Окжетпес, скала Жумбактас, Государственный национальный природный парк Бурабай, Боровое, туристы, туризм, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 04:24 Фото: wikimedia/Дмитрий Доценко
С 20 июня в Бурабае временно ограничили посещение одной из популярных природных достопримечательностей, сообщает Zakon.kz.

Жителям и гостям региона рекомендовали пока не планировать подъем на гору Кокшетау. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба государственного национального природного парка "Бурабай" на своей странице в Instagram.

Бурабай, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 04:24

Фото: Instagram/parkburabay

"Данная мера принята для охраны природы и вашей безопасности. Пожалуйста, учитывайте это при планировании маршрутов", – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что данная мера вводится в связи высоким классом пожарной опасности на территории национального парка. Временное ограничение направлено на предотвращение возможных возгораний и сохранение уникальной экосистемы Бурабая.

"Сохранение природы Бурабая – общая задача, требующая ответственного отношения со стороны каждого посетителя", – обратились к туристам работники парка.

Ранее также стало известно, что в течение всего лета на территории парка будут проводиться регулярные рейдовые мероприятия с участием государственных инспекторов, сотрудников полиции, МЧС и акимата.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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