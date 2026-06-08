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В Алматы установили знаки, запрещающие движение электросамокатов

Алматинские самокатчики игнорируют знаки, запрещающие им ездить вдоль реки Есентай, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 12:20 Фото: Zakon.kz
В Алматы появились информационные знаки, запрещающие движение самокатов. Их установили вдоль реки Есентай через каждые 100 метров. Но любители двухколесного транспорта новшество будто не замечают. В акимате сообщили: таблички не постоянные, а временные. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Алматинцев удивили новые знаки. На набережной реки Есентай установили круглые таблички с перечеркнутым изображением водителя самоката. Они стоят вдоль прогулочной зоны от улицы Тимирязева до проспекта аль-Фараби. Правда, только с восточной стороны. Пешеходов новшество порадовало. Но изменений прохожие пока не заметили.

Алматинские самокатчики игнорируют знаки, запрещающие им ездить вдоль реки Есентай, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 12:20

Фото: Zakon.kz

Алматинские самокатчики игнорируют знаки, запрещающие им ездить вдоль реки Есентай, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 12:20

Фото: Zakon.kz

Любители юркого транспорта гоняют по набережной Есентая на огромной скорости, маневрируя между пешеходами, а яркие знаки словно не видят. Вдоль прогулочной зоны есть камеры видеонаблюдения, но "гонщиков" на двухколесных они не фиксируют.

Алматинские самокатчики игнорируют знаки, запрещающие им ездить вдоль реки Есентай, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 12:20

Фото: Zakon.kz

Самокатчики считают новые знаки лишними. Жалуются: в Алматы и так мало мест, где двухколесный транспорт может передвигаться свободно. Говорят, чем больше таких ограничений, тем чаще горожане будут ездить на автомобилях.

"Я живу на пересечении улицы Тимирязева и набережной Хамита Ергалиева, работаю в Есентай молле. Раньше ездил на работу напрямую по набережной на самокате. Дорога занимала десять минут. Идти пешком полчаса. Теперь мне быстрее на машине", – сказал житель микрорайона Коктем-1 Даулет.

В полиции пояснили: новые таблички относятся не к дорожным знакам, а к информационным, как и те, которые призывают не заходить на газон и не купаться в реке Есентай.

Алматинские самокатчики игнорируют знаки, запрещающие им ездить вдоль реки Есентай, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 12:20

Фото: Zakon.kz

В акимате на запрос Zakon.kz ответили: знаки, запрещающие движение самокатов вдоль реки Есентай, временные.

"Установленные дорожные знаки носят временный информационный характер и были размещены на период проведения строительно-монтажных работ. Необходимость их установки связана с тем, что движение и парковка электросамокатов на данном участке создавали препятствия для работы подрядной организации и затрудняли выполнение работ".Управление развития общественных пространств г. Алматы
Алматинские самокатчики игнорируют знаки, запрещающие им ездить вдоль реки Есентай, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 12:20

Фото: Zakon.kz

Отрезок набережной со знаками не внесен в список зон, куда нельзя заезжать электросамокатчикам. После завершения строительно-монтажных работ таблички должны демонтировать.

Алматинские самокатчики игнорируют знаки, запрещающие им ездить вдоль реки Есентай, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 12:20

Фото: Zakon.kz

Жительница Алматы Екатерина ежедневно гуляет вдоль реки Есентай с маленьким сыном. Признается: чувствует себя в безопасности лишь на лавочке. А во время ходьбы постоянно оглядывается. Боится получить удар в спину двухколесным транспортом. Больше чем за себя женщина переживает за ребенка. По мнению Екатерины, на этой набережной нужны аналогичные знаки, только не информационные, а дорожные, соответствующие ГОСТу, которые подразумевают наказание за нарушения ПДД.

Алматинские самокатчики игнорируют знаки, запрещающие им ездить вдоль реки Есентай, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 12:20

Фото: Zakon.kz

"Я считаю, они очень нужны. Здесь и велосипеды ездят, и самокаты, и другой двухколесный электротранспорт. Это опасно, потому что тут гуляют с маленькими детьми, с колясками. Вот мой ребенок своими ножками топает. Когда вижу самокаты, становится страшно. Такие знаки должны быть во всех местах для прогулок пешеходов. Мало просто их поставить – надо, чтобы кто-то следил за порядком. Например, полицейские патрули, которые контролируют соблюдение правил дорожного движения. Сейчас их на этой набережной вообще не соблюдают", – рассказала Екатерина.

Напомним: в Алматы определены локации, где передвигаться на электросамокатах нельзя. Такие места помечены в приложениях кикшеринговых компаний.

Передвижение микромобильного транспорта запрещено в парках "Южный", 28 гвардейцев-панфиловцев, культуры и отдыха, парке Первого Президента. Запрет действует на территории скверов "Северный" и перед КБТУ, в Ботаническом саду, на пешеходной зоне Арбата (по проспекту Жибек жолы от Назарбаева до Абылай хана) и на Терренкуре. На территории пешеходной зоны по улице Панфилова и в сквере по Макатаева между Желтоксан и Чайковского ограничена скорость движения – до 10 километров в час. На всех указанных участках, а также на улице Тулебаева парковать электросамокаты нельзя.

Если туда заехать на арендованном двухколесном транспорте, колеса заблокируются. А для владельцев личного электротранспорта никаких преград по-прежнему нет.

"Я однажды попал в такую зону на арендованном самокате, он у меня перестал ехать, колеса застопорились. А на тех, кто ездит на своем электротранспорте, ограничения вообще никак не влияют. Да и поймать их за нарушения очень сложно, если честно", – поделился наблюдениями самокатчик Саят.

Про временное ограничение на набережной реки Есентай многие самокатчики еще попросту не знают, вот и ездят по привычному маршруту.

Алматинские самокатчики игнорируют знаки, запрещающие им ездить вдоль реки Есентай, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 12:20

Фото: Zakon.kz

Алматинские самокатчики игнорируют знаки, запрещающие им ездить вдоль реки Есентай, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 12:20

Фото: Zakon.kz

Примечательно, что арендовать электросамокат можно здесь же, возле набережной на улице Тимирязева. Запрещающий знак "смотрит" прямо на кикшеринговую парковку. Этот диссонанс вводит в заблуждение, отмечают любители двухколесной техники.

Алматинские самокатчики игнорируют знаки, запрещающие им ездить вдоль реки Есентай, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 12:20

Фото: Zakon.kz

Алматинские самокатчики игнорируют знаки, запрещающие им ездить вдоль реки Есентай, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 12:20

Фото: Zakon.kz

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 12:20
Электросамокатам запретят движение по тротуарам, а велосипедам и малым электрическим ТС – нет

С начала года в Алматы зарегистрировали больше 70 ДТП с участием самокатов. Количество аварий постоянно растет, поэтому власти обязали кикшеринговые компании с 1 июля 2026 года установить на каждую единицу своего электротранспорта номерной знак. Значит, электросамокатчикам присвоят юридический статус. Нарушителей будут наказывать в соответствии со статьей 615 КоАП, где предусмотрен штраф от 2 МРП (8650 тенге).

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Надо ли регистрировать электросамокат и получать номерной знак по новым правилам

При этом запрет передвижения по тротуарам и пешеходным дорожкам не коснется обычных велосипедов (без мотора) и малых электрических транспортных средств: моноколес и прочих.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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