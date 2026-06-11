Карты Таро не помогли жительнице Астаны и к ней наведалась полиция
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В Астане полицейские выявили у женщины-таролога домашнюю наркоплантацию. Подробности сегодня, 11 июня 2026 года, раскрыли в пресс-службе столичного департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.
Факт незаконного культивирования наркосодержащих растений выявлен в ходе оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) "Қарасора".
"Установлено, что 54-летняя жительница города, представлявшаяся тарологом и проводившая у себя дома различные духовные практики и сеансы гадания на картах Таро, организовала в квартире мини-фитолабораторию. Для выращивания наркосодержащих растений женщина оборудовала шкаф в спальной комнате, установив лампы искусственного освещения и другое необходимое оборудование".Пресс-служба ДП Астаны
В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли несколько кустов марихуаны, а также оборудование, использовавшееся для их культивирования.
Кроме того, по результатам медицинского освидетельствования у женщины установлено наркотическое опьянение.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Обнаруженные растения и оборудование изъяты. Проводятся необходимые следственные действия".Пресс-служба ДП Астаны
В столичной полиции нам уточнили, что женщина помещена под домашний арест.
Полиция Астаны напоминает, что культивирование наркосодержащих растений является уголовно наказуемым деянием и влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
10 июня 2026 года МВД обратилось к гражданам и владельцам увеселительных заведений из-за "веселящего газа".
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