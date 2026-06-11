#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
Происшествия

Карты Таро не помогли жительнице Астаны и к ней наведалась полиция

девушка, карты, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 12:12 Фото: pixabay
В Астане полицейские выявили у женщины-таролога домашнюю наркоплантацию. Подробности сегодня, 11 июня 2026 года, раскрыли в пресс-службе столичного департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Факт незаконного культивирования наркосодержащих растений выявлен в ходе оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) "Қарасора".

"Установлено, что 54-летняя жительница города, представлявшаяся тарологом и проводившая у себя дома различные духовные практики и сеансы гадания на картах Таро, организовала в квартире мини-фитолабораторию. Для выращивания наркосодержащих растений женщина оборудовала шкаф в спальной комнате, установив лампы искусственного освещения и другое необходимое оборудование".Пресс-служба ДП Астаны

В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли несколько кустов марихуаны, а также оборудование, использовавшееся для их культивирования.

Кроме того, по результатам медицинского освидетельствования у женщины установлено наркотическое опьянение.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Обнаруженные растения и оборудование изъяты. Проводятся необходимые следственные действия".Пресс-служба ДП Астаны

В столичной полиции нам уточнили, что женщина помещена под домашний арест.

Полиция Астаны напоминает, что культивирование наркосодержащих растений является уголовно наказуемым деянием и влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 12:12
21 кг "запрещенки": в аэропорту Алматы в руки КНБ попалась иностранка

10 июня 2026 года МВД обратилось к гражданам и владельцам увеселительных заведений из-за "веселящего газа".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача
13:01, Сегодня
"Поступил в больницу безымянным": тяжело раненного малыша нашли прохожие под окнами дома в Талдыкоргане
Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны
12:50, 27 сентября 2025
В центре Астаны выявлена "студия извращений"
Астана, Астана зимой, виды города Астаны, зима в Астане, зимой в Астане, зимняя Астана, заморозки в Астане, мороз в Астане, снег в Астане, похолодание в Астане, снегопад в Астане
13:42, 13 февраля 2026
Полиция Астаны с предупреждением обратилась к руководителям КСК и ОСИ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер об обращении Асаубаевой
14:14, Сегодня
"Шахматы не приоритетный вид спорта": инспектор ФИДЕ о скандале вокруг Асаубаевой
Асу Алмабаев
14:03, Сегодня
Алмабаев "переедет" обидчика бойцов из Казахстана в Баку: что даст Асу бой с Джонсоном
Сборная Казахстана начинает новый цикл: чего ждать от команды Байсуфинова в Лиге наций
13:46, Сегодня
Казахстанские футболисты начинают новый цикл: чего ждать от команды Байсуфинова в Европе
&quot;Интеллект не в приоритете?&quot;: Асаубаева удивилась отношению министерства спорта к шахматам
13:13, Сегодня
"Интеллект не в приоритете?": Асаубаева удивилась отношению министерства спорта к шахматам
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: