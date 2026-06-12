Астану накроют дожди, а юг страны раскалится до +38°C: обновленный прогноз на 13-15 июня

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Жителям Астаны в ближайшие три дня – с 13 по 15 июня 2026 года – стоит приготовить ветровки и зонты. В Алматы осадков не будет. Что касается Шымкента, то там возможен лишь кратковременный дождь при +38°С, сообщает Zakon.kz.

Подробный прогноз погоды в трех крупнейших городах страны подготовили синоптики РГП "Казгидромет", который представлен ниже. Астана 13 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный 7-12, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +25+27°С.

14 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +26+28°С.

15 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-восточный, южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +26+28°С. Алматы 13 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.

14 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.

15 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С. Шымкент 13 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +34+36°С.

14 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +35+37°С.

15 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +36+38°С. Материал по теме Непогода и аномальная жара до +38°С обрушатся на Казахстан – прогноз на выходные от "Казгидромета" Чуть ранее мы рассказывали, что май в 2026 году в Казахстане шокировал синоптиков. Как оказалось, был побит 83-летний рекорд.

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