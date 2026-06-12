Чистый воздух без черного дыма

В Алматы продолжается обсуждение новых Правил охраны атмосферного воздуха. Одной из самых обсуждаемых тем стал запрет на использование твердого и жидкого топлива в газифицированных районах города, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 июня 2026 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы:

"У некоторых жителей возникают вопросы: придется ли тратить деньги на новое оборудование, менять систему отопления или нести дополнительные расходы? На самом деле основная идея правил довольно простая. Если к дому или объекту уже подведен газ и есть возможность использовать более экологичное топливо, то загрязнять воздух углем, дровами или другими видами твердого топлива больше нельзя".

Отмечается, что за последние годы в Алматы была проведена большая работа по газификации. Сегодня уровень газификации города составляет около 99,6%. Это означает, что практически все жители имеют доступ к природному газу.

При этом работа продолжается. Для социально уязвимых слоев населения в Алматы действует специальная программа газификации... Для граждан, относящихся к категории СУСН, подключение осуществляется по принципу "под ключ" – все необходимые работы и оборудование обеспечиваются в рамках проекта. Только в 2025 году к газоснабжению подключено 49 домов. Всего же доступ к природному газу сегодня имеют более 500 тыс. домовладений.

Поэтому, как пояснили власти города, новые требования направлены не на создание дополнительной финансовой нагрузки для жителей, а на снижение загрязнения воздуха там, где уже созданы условия для использования более чистого топлива.

"Наш дом в Медеуском районе подключили к газу в прошлом году в рамках программы газификации. Раньше приходилось использовать уголь, это было и неудобно, и затратнее. Сейчас стало намного комфортнее: дома тепло, нет угольной пыли и постоянной возни с топливом. Поэтому я считаю правильным, что там, где уже есть газ, постепенно отказываются от более грязных видов топлива. От этого выигрывают все жители района", – рассказала одна из жительниц Медеуского района.

Особое внимание правила уделяют объектам, которые продолжают использовать уголь, несмотря на наличие газоснабжения. В первую очередь речь идет о банях, объектах общественного питания, тех же шашлычных и СТО, и других источниках выбросов, расположенных рядом с жилыми кварталами. Поэтому для ряда объектов бизнеса предусмотрены требования по установке фильтров и систем очистки выбросов, а также по использованию более экологичных источников энергии.

В акимате отметили, что с такой ситуацией сталкивались многие алматинцы.

"Зимой иногда бывает видно, как из отдельных коммерческих объектов идет густой дым, хотя весь район давно подключен к газу. Конечно, хочется, чтобы воздух был чище, особенно когда рядом живут дети", – поделилась жительница Наурызбайского района.

По данным Eco Almaty, на долю индивидуальных жилых домов и бань приходится около 11% всех выбросов загрязняющих веществ в Алматы. Для города, который регулярно сталкивается со смогом, это достаточно существенный показатель.

"Главная цель изменений – не штрафы и не дополнительные сборы. Задача заключается в том, чтобы постепенно уменьшать количество источников загрязнения воздуха". Пресс-служба акимата Алматы

Уточняется, что работа по улучшению качества воздуха в Алматы ведется сразу по нескольким направлениям:

обновляется общественный транспорт,

усиливается контроль за выбросами автомобилей и предприятий,

реализуется пилотный проект зоны с низким уровнем выбросов (LEZ),

проводится газификация и модернизация объектов, влияющих на экологическую ситуацию.

"Чистый воздух – это вопрос не только экологии, но и здоровья жителей. Именно поэтому Правила охраны атмосферного воздуха Алматы направлены на то, чтобы сделать мегаполис более комфортным и безопасным для жизни", – заключили в пресс-службе акимата южной столицы.

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