Какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент – прогноз на 14, 15, 16 июня 2026 года

Фото: pixabay

С 14 по 16 июня 2026 года Астану накроют дожди с грозами и градом, а в Алматы и Шымкенте будет один день без осадков. Об этом говорится в прогнозе, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 14 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.

переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С. 15 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный, южный ночью 5-10, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +27+29°С.

переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный, южный ночью 5-10, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +27+29°С. 16 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный, южный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +29+31°С. Прогноз погоды по Алматы 14 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С. 15 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С.

переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С. 16 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С. Прогноз погоды по Шымкенту 14 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +34+36°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +34+36°С. 15 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +35+37°С.

переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +35+37°С. 16 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +35+37°С. Материал по теме Дожди, грозы и жара до +35°C: штормовое предупреждение объявили по Казахстану Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан в выходные обрушатся непогода и аномальная жара до +38°С. Подробнее о погоде на 13-15 июня 2026 года можете узнать здесь.

Поделитесь новостью