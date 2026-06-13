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Общество

Какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент – прогноз на 14, 15, 16 июня 2026 года

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 14:57 Фото: pixabay
С 14 по 16 июня 2026 года Астану накроют дожди с грозами и градом, а в Алматы и Шымкенте будет один день без осадков. Об этом говорится в прогнозе, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 14 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.
  • 15 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный, южный ночью 5-10, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +27+29°С.
  • 16 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный, южный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +29+31°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 14 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.
  • 15 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С.
  • 16 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 14 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +34+36°С.
  • 15 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +35+37°С.
  • 16 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +35+37°С.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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