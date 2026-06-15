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Общество

Сильная жара идет на Алматы, а что ждет Астану и Шымкент – прогноз погоды на 16, 17, 18 июня 2026 года

Жара в Алматы, лето в Алматы, алматинское лето, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 14:47 Фото: Zakon.kz
Три крупнейших мегаполиса Казахстана ждет погодное испытание. С 16 по 18 июня 2026 года в Астане, Алматы и Шымкенте ожидаются дожди с грозами и градом, а также изнуряющая жара. Об этом говорится в прогнозе, который Zakon.kz предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

  • 16 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный ночью 2-7, днем 7-12, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +28+30°С.
  • 17-18 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 16 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +33+35°С.
  • 17-18 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 16 июня: переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +34+36°С.
  • 17 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +34+36°С.
  • 18 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +34+36°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 14:47
"Казгидромет" выступил с предупреждением к жителям Алматы и Актобе

Ранее синоптики предупредили о ливнях и изнуряющей жаре до +40°С. Подробнее о том, какой будет погода в Казахстане 16-18 июня 2026 года, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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