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Общество

Кладовщик павлодарского автосалона нашел способ разбогатеть за счет босса и поплатился

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 18:54 Фото: Zakon.kz
В Павлодаре вынесли приговор кладовщику известного автосалона, который за спиной руководства распродал запчасти почти на 7 млн тенге. Молодой человек устроился к дилеру подержанных авто в октябре 2024 года и, пользуясь доступом к складу, пускал выручку мимо кассы, передает Zakon.kz.

Как сообщает 13 июня 2026 года телеканал "Ирбис ТВ", кладовщик стал торговать запчастями самостоятельно. В течение года он умудрился вынести более 290 наименований.

Раскрыли недостачу в октябре 2025 года, и полицейские открыли уголовное дело по факту растраты в крупном размере. Доказательства были налицо. Вину 30-летний житель села Железинка признал полностью.

"В суд поступило процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины, заключенное между заместителем прокурора и подсудимым. Подсудимый суду показал, что поддерживает заключенное процессуальное соглашение, поскольку его сущность соответствует ее волеизъявлению", – указано в приговоре Межрайонного суда по уголовным делам города Павлодара.

Учитывая признание вины, приговором суда парню назначено 3 с половиной года ограничения свободы. Вместе с тем, гражданский иск в уголовном производстве автосалон не заявил, поскольку бывший кладовщик полностью возместил ущерб.

Ранее сообщалось, что казахстанка обокрала пенсионеров ради легких денег и осталась у разбитого корыта.

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Канат Болысбек
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Кладовщик павлодарского автосалона нашел способ разбогатеть за счет босса и поплатился
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