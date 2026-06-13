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Происшествия

"Он добивал его": вскрылись подробности убийства школьника сверстником в Алматы

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 19:46 Фото: pxhere
В Алматы проводили в последний путь 12-летнего Аблайхана, который погиб от девяти ножевых ранений прямо в общежитии для военнослужащих, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал КТК, с раннего утра в дом семьи Бадаловых приходят родственники, соседи, друзья и просто знакомые. Все они хотят проститься с 12-летним Аблайханом.

Знакомые и родные потрясены жестоким убийством ребенка. Единственный подозреваемый – 13-летний мальчик.

"Он не ожидал удара. Он упал, а потом тот мальчик начал просто добивать его. Он еще восемь раз ударил. Он не позвал на помощь никого. Он оставил его умирать одного. Он 12 минут один лежал и умер от потери... Это какая жестокость? Можно же просто напугаться? Можно же просто подраться?" – рассказала Замира Бадалова, мать погибшего.

Предположительно, двое школьников позвали Аблайхана в общежитие. Там и случилась трагедия. По словам родных, конфликт между подростками начался в коридоре на втором этаже.

Школьники спорили и толкали друг друга. Неожиданно один из мальчиков схватил кухонный нож и несколько раз ударил Аблайхана в область живота.

Родные говорят, что подозреваемый тоже живет в этом общежитии. Его родители военные. Несмотря на то, что конфликт произошел вечером, никто из соседей не слышал, как дети подрались. Жильцы начали выходить в коридор, когда было уже поздно.

"Когда я вышла за водой, смотрю: ребенок лежит с открытыми глазами и ртом. Потом приехала скорая. Я видела, как врачи его осматривали", – поделились очевидцы.

Родственники вспоминают, мальчики и раньше не ладили. Но никто и подумать не мог, что детская ссора может закончиться убийством. Говорят, школьник девять раз ударил Аблайхана ножом – в грудь и живот.

Все это видел еще один ребенок, но он, со слов близких, испугался и убежал. По делу он проходит в качестве свидетеля.

"Я видела собственными глазами видео, что там произошло, как он его убивал. Второй мальчик увидел, что он его убивал, он просто убежал. Он не стал кричать. А тот, который убил, он кинул нож и следом за ним убежал. В общем – девять ножевых ранений", – рассказала Екатерина Мойсеенко.

Аблайхан Ержанулы был старшим ребенком в семье. Занимался смешанными боевыми искусствами. Сегодня мальчика похоронили. А единственного подозреваемого в его убийстве задержали. Что стало причиной конфликта, пока неясно. Неизвестно также, как накажут предполагаемого преступника.

Понесет ли подросток наказание, решит суд. Между тем родственники убитого хотят, чтобы к ответственности привлекли и несовершеннолетнего свидетеля. Они уверены: если бы школьник сообщил об увиденном, трагедии можно было избежать.

В Шымкенте мужчина посреди улицы зарезал женщину и избежал наказания из-за диагноза.

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Канат Болысбек
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