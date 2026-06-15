"Казгидромет" выступил с предупреждением к жителям Алматы и Актобе

Сегодня в двух крупных городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

В связи с этим специалисты РГП "Казгидромет" обратились с предупреждением к жителям двух городов:

"15 июня 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, ночью – в Актобе".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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Ранее синоптики сообщили, что во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение на 15 июня 2026 года.