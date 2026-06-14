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События

Дожди с грозами снова надвигаются на Казахстан

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2026 16:00 Фото: unsplash
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 15 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, согласно прогнозу, на большей части РК пройдут дожди с грозами и градом. На западе, севере страны ожидаются сильные дожди.

По республике также прогнозируют усиление ветра, шквал, на западе, северо-западе, севере, в центре ночью и утром – туман.

Днем в Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской областях, в областях Жетысу и Абай ожидается сильная жара +35...+39°C.

В Атырауской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях, в области Улытау, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на западе Мангистауской области и области Жетысу, на юге Костанайской, в центре Акмолинской, на севере Павлодарской, на западе, севере, юге, в центре Алматинской, на юго-западе, юго-востоке Туркестанской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской областях, в области Абай, на крайнем западе Западно-Казахстанской, на юге Актюбинской, на юго-западе Костанайской, на востоке Акмолинской, Павлодарской областей, на западе, востоке, в центре Карагандинской, на юге Восточно-Казахстанской, на западе, юге Жамбылской, на севере Алматинской, на востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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