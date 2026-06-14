Во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение на 15 июня

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 15 июня 2026 года. Синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы, Шымкенте и во всех областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Астане ожидаются временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Алматы ожидается высокая пожарная опасность.



Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. На севере области сохранится чрезвычайная и высокая пожарная опасность, на западе, в центре области высокая пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность. В городе Конаев днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов В городе Алматы) днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, севере, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. По области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юго-востоке, юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Туркестан днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидаются дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорда сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в центре Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Актобе временами ожидаются дождь, гроза.

Ночью на западе, севере, юге Атырауской области ожидаются дождь, гроза, днем на севере, юге, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность. В городе Атырау днем ожидаются дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке области небольшой дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере, востоке области град. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. В городе Петропавловск ночью ожидаются небольшой дождь, гроза, днем дождь, гроза, град. Ночью и утром ожидается туман.

Ночью на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, в центре области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Актау днем ожидаются дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в горных районах Жамбылской области, днем на западе, севере, юге, в горных районах области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 39 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В городе Тараз днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Павлодар утром и днем ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на крайнем западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Уральск ночью и утром ожидается туман.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Усть-Каменогорск днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере области Абай ожидаются дождь, гроза, днем кратковременный дождь, гроза, на западе, севере, в центре области град, шквал. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный, ночью на севере области 15-20 м/с, днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Семей ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

В Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, на севере, юге, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кокшетау утром и днем ожидаются временами дождь, гроза, град.

Ночью на западе, юго-востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Костанай днем ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром туман.

Днем на юге, в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза, в центре области небольшой дождь, гроза. Ветер западный, на севере, востоке области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В городе Талдыкорган днем ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер западный, северо-западный, днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, в центре области сохраняется, на востоке облысти ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В городе Караганда ночью ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром туман.

На западе, юге, востоке области Улытау ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Жезказган утром и днем ожидаются дождь, гроза.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 15 июня.