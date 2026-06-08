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События

Вооруженного до зубов мужчину остановили полицейские в Алматы

оружие, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 13:07 Фото: pixabay
В Алматы полицейские в багажнике остановленной иномарки обнаружили несколько видов оружия, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) 8 июня 2026 года рассказали, что Mercedes под управлением 45-летнего мужчины остановили на одном из стационарных постов "Рубеж".

"В ходе осмотра транспортного средства в багажном отделении были обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с оружием и специальными средствами. По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-баллистическая экспертиза, направленная на установление происхождения и предназначения изъятых предметов", – сообщили в ДП.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

На опубликованных кадрах видно, что в машине нашли предметы, похожие на нож, пистолет, кастет, автомат, а также биту.

5 мая в полиции рассказали, что с момента запуска работы постов "Рубеж" в новом формате выявлено порядка 1500 правонарушений, изъято 109 единиц холодного оружия.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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