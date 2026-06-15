Уютный и "европейский": популярный фотограф показал неожиданный Костанай

Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко периодически публикуют серию фоторепортажей о городах Казахстана. На этот раз 14 июня 2026 года он показал малоизвестную сторону Костаная, сообщает Zakon.kz.

Для начала Доценко рассказал немного о городе. Костанай расположен на севере Казахстана. Прежде всего, это крупный транспортный узел, центр легкой промышленности и один из ключевых сельскохозяйственных регионов страны.

"Я бываю здесь уже не впервые и каждый раз с удовольствием гуляю по центру города. В нем есть очень уютная и теплая атмосфера. Знаете, местные жители иногда свой город называют Costa на такой испано-европейский мотив. И правда, в центре ощущается какой-то европейский шарм. Возможно, эту атмосферу создает часовая башня, которая стала настоящим архитектурным украшением Костаная. А возможно, и старинные купеческие дома, которые удивительно гармонично вписываются в городской пейзаж". Дмитрий Доценко

Также отдельно он остановился на главной пешеходной улице города: она всегда наполнена жизнью: летом работают фонтаны, звучит музыка уличных артистов, гуляют жители и гости города.

"На севере Казахстана летом солнце садится заметно позже, а сумерки длятся дольше. Сейчас здесь светло почти до десяти часов вечера. Для меня, алматинца, это все еще непривычно, зато благодаря длинному световому дню удалось поймать немало красивых кадров в мягком закатном свете". Дмитрий Доценко

Жители города с восхищением отметили, что вовсе не ожидали увидеть свой город на странице популярного фотографа.

Вау, неожиданно! Увидев знакомые места, машинально проверила, точно ли на этой страничке их вижу, спасибо.

Так много неба, простора! Мне очень понравился город.

Обожаю Костанай! Да, он именно такой уютный и красивый, как на этих фото.

Один из красивейших городов Казахстана.

Город еще сохранил свою самобытность. Застройщиков из Алматы только не пускайте.

Похож на наш Усть-Каменогорск.

В мае Доценко рассказывал о монументальном искусстве Караганды. Как оказалось, Караганда долгое время была вторым городом по численности населения в Казахстане.