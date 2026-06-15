Уютный и "европейский": популярный фотограф показал неожиданный Костанай
Фото: pixabay
Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко периодически публикуют серию фоторепортажей о городах Казахстана. На этот раз 14 июня 2026 года он показал малоизвестную сторону Костаная, сообщает Zakon.kz.
Для начала Доценко рассказал немного о городе. Костанай расположен на севере Казахстана. Прежде всего, это крупный транспортный узел, центр легкой промышленности и один из ключевых сельскохозяйственных регионов страны.
"Я бываю здесь уже не впервые и каждый раз с удовольствием гуляю по центру города. В нем есть очень уютная и теплая атмосфера. Знаете, местные жители иногда свой город называют Costa на такой испано-европейский мотив. И правда, в центре ощущается какой-то европейский шарм. Возможно, эту атмосферу создает часовая башня, которая стала настоящим архитектурным украшением Костаная. А возможно, и старинные купеческие дома, которые удивительно гармонично вписываются в городской пейзаж".Дмитрий Доценко
Также отдельно он остановился на главной пешеходной улице города: она всегда наполнена жизнью: летом работают фонтаны, звучит музыка уличных артистов, гуляют жители и гости города.
"На севере Казахстана летом солнце садится заметно позже, а сумерки длятся дольше. Сейчас здесь светло почти до десяти часов вечера. Для меня, алматинца, это все еще непривычно, зато благодаря длинному световому дню удалось поймать немало красивых кадров в мягком закатном свете".Дмитрий Доценко
Жители города с восхищением отметили, что вовсе не ожидали увидеть свой город на странице популярного фотографа.
- Вау, неожиданно! Увидев знакомые места, машинально проверила, точно ли на этой страничке их вижу, спасибо.
- Так много неба, простора! Мне очень понравился город.
- Обожаю Костанай! Да, он именно такой уютный и красивый, как на этих фото.
- Один из красивейших городов Казахстана.
- Город еще сохранил свою самобытность. Застройщиков из Алматы только не пускайте.
- Похож на наш Усть-Каменогорск.
В мае Доценко рассказывал о монументальном искусстве Караганды. Как оказалось, Караганда долгое время была вторым городом по численности населения в Казахстане.
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