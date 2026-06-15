Ограничения введут с 16 июня на участке одного из самых крупных и протяженных проспектов Астаны

В Астане участок пр. Улы Дала (один из самых крупных и протяженных проспектов в левобережной части города) перекроют на четыре дня, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 15 июня 2026 года, проинформировали в пресс-службе столичного акимата:

"ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" сообщает о проведении работ по переукладке асфальтного покрытия по пр. Улы Дала (А52) на участке от ул. Ж. Нажемеденова до ул. А. Байтурсынова. Данные работы проводятся в рамках гарантийных обязательств за счет средств подрядной организации. В этой связи с 16 по 19 июня текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет организовано по одной из сторон, в обоих направлениях ".

Жителей и гостей столицы власти просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – добавили в пресс-службе акимата Астаны.

О том, какие перекрестки в Астане были закрыты на ремонт с 10 по 15 июня 2026 года, можете узнать здесь.