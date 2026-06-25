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Общество

МИД: Тело погибшего в США казахстанца доставили на родину

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 15:59 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Ерлан Жетыбаев 25 июня 2026 года на брифинге сообщил, что тело погибшего в США гражданина Казахстана доставлено на родину, передает корреспондент Zakon.kz.
"Наше Генеральное консульство в Нью-Йорке оказало всю консульско-правовую поддержку, а также содействие в репатриации тела родным погибшего", – сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел.

О том, что в американском штате Иллинойс при загадочных обстоятельствах бесследно исчез 24-летний гражданин Казахстана, стало известно 13 июня 2026 года. Парень оставил дома все документы и кошелек, а его автомобиль спустя дни нашла полиция.

Позже стало известно, что в США обнаружено тело человека, предположительно являющегося гражданином Казахстана.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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