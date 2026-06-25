МИД: Тело погибшего в США казахстанца доставили на родину

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Ерлан Жетыбаев 25 июня 2026 года на брифинге сообщил, что тело погибшего в США гражданина Казахстана доставлено на родину, передает корреспондент Zakon.kz.

"Наше Генеральное консульство в Нью-Йорке оказало всю консульско-правовую поддержку, а также содействие в репатриации тела родным погибшего", – сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел.

О том, что в американском штате Иллинойс при загадочных обстоятельствах бесследно исчез 24-летний гражданин Казахстана, стало известно 13 июня 2026 года. Парень оставил дома все документы и кошелек, а его автомобиль спустя дни нашла полиция.

Позже стало известно, что в США обнаружено тело человека, предположительно являющегося гражданином Казахстана.