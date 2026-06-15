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Общество

Разбитое сердце и минус миллион: 62-летняя казахстанка стала жертвой "офицера" из США

Хакеры, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 17:31 Фото: pixabay
62-летняя казахстанка стала жертвой мошенника – якобы военного из США, сообщает Zakon.kz.

Американский "офицер" разбил сердце 62-летней казахстанке и лишил ее миллиона тенге.

В неприятную историю попала жительница Актобе. Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области 15 июня 2026 года, она познакомилась в одной из социальных сетей с мужчиной, который представился отставным военным офицером из США.

"В ходе длительного общения он вошел в доверие к женщине, проявлял внимание и обещал в дальнейшем встретиться. Спустя некоторое время собеседник сообщил, что оказался в сложной жизненной ситуации и попросил одолжить ему деньги, пообещав вернуть их после получения своих средств и приезда. Поверив его словам, пенсионерка несколькими переводами перечислила ему около 1 миллиона тенге. После получения денег мужчина перестал выходить на связь, а женщина поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию", – сообщили в ДП.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Полиция напоминает: злоумышленники нередко создают в социальных сетях и мессенджерах вымышленные личности, представляясь иностранными военнослужащими, врачами, инженерами или успешными бизнесменами. Их главная цель – завоевать доверие и под различными предлогами получить деньги.

Стражи порядка призывают не переводить деньги людям, с которыми знакомы только через интернет, не сообщать свои персональные и банковские данные и обязательно проверять достоверность информации. При первых признаках мошенничества необходимо прекратить общение и обратиться в полицию.

А жителю Акмолинской области позвонили по поводу замены электросчетчика, после чего он за несколько дней передал мошенникам 34 млн тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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