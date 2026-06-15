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Общество

Ливни и изнуряющая жара до +40°С: какой будет погода в Казахстане 16-18 июня

солнце, камыш, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 09:45 Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на ближайшие три дня – с 16 по 18 июня 2026 года. Известно, что страну ждет погодный удар, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации метеорологов, с прохождением фронтальных разделов на территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды.

"Прогнозируются дожди с грозами, усиление ветра, шквалы, возможен град".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Так, сильные дожди ожидаются:

  • 16 июня в Мангистауской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях;
  • 18 июня в Северо-Казахстанской, Акмолинской областях.

Также в эти дни дневная температура воздуха на юго-западе, юге повысится до сильной жары +35+40°С, на севере, востоке, в центре до сильной жары +35+38°С.

"На остальной территории страны в температурном фоне значительных изменений не ожидается".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 09:45
Во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение на 15 июня

Чуть ранее метеорологи выступали с предупреждением к жителям Алматы и Актобе. Об этом можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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