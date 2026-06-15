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Общество

Водителей Алматы предупредили о новых ограничениях движения

ремонт дорог, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 18:37 Фото: Zakon.kz
В Жетысуском районе Алматы с 16 июня по 20 июля 2026 года будет временно ограничено движение автотранспорта по улице Жумабаева. Ограничения связаны с реконструкцией сетей водоотведения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в профильных службах, движение будет перекрыто на участке от улицы Сельской до улицы Жансугурова. Объезд для автомобилистов организуют по улицам Омарова и Палладина.

В рамках модернизации инженерной инфраструктуры планируется заменить 716 м канализационного трубопровода. Сеть была введена в эксплуатацию в 1967 году и к настоящему времени полностью выработала нормативный срок службы.

Специалисты отмечают, что ограничение движения необходимо для обеспечения безопасности, поскольку реконструируемые коммуникации проходят непосредственно под проезжей частью.

При этом подача холодной воды и услуг водоотведения для жителей и организаций на период проведения работ будет осуществляться в штатном режиме.

На месте проведения работ установят предупреждающие дорожные знаки и схемы объезда. Автовладельцам рекомендуют заранее учитывать изменения при планировании маршрутов.

Ранее сообщалось, что ограничения введут с 16 июня на участке одного из самых крупных и протяженных проспектов Астаны.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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