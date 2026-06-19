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События

Шум вокруг выплат матерям: повлияет ли подработка на получение пособий в Казахстане

Соцсети встревожило сообщение о выплатах матерям: последовало разъяснение, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 19:23 Фото: Zakon.kz
В социальных сетях и ряде пабликов появилась информация о том, что в Казахстане якобы могут лишать социальных выплат матерей, которые подрабатывают курьерами. Однако эти сведения не соответствуют действительности, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве труда и социальной защиты населения объяснили, что для неработающих родителей, осуществляющих уход за ребенком, выплачиваются государственные социальные пособия до полутора лет (ГСП) за счет средств республиканского бюджета. Данные пособия носят безусловный характер и выплачиваются на весь срок до достижения ребенком полутора лет, вне зависимости от возможного трудоустройства такого получателя.

В свою очередь для родителей, имеющих постоянную работу как участников системы обязательного социального страхования, предусмотрены социальные выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет из Государственного фонда социального страхования в размере 40% от среднемесячного дохода за последние два года до даты рождения ребенка.

Согласно нормам Социального кодекса РК, прекращение данных выплат при выходе на работу возможно исключительно при добровольной подаче соответствующего заявления получателя.

Представителей СМИ, блогеров и администраторов пабликов призвали внимательно относиться к интерпретации официальных заявлений и избегать заголовков либо формулировок, способных вводить граждан в заблуждение.

"Призываем граждан ориентироваться исключительно на официальные разъяснения уполномоченных государственных органов. При возникновении вопросов рекомендуется обращаться за уточнением информации непосредственно в профильные ведомства", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что онлайн-шопинг закончился уголовным делом в Байконуре.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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