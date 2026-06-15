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Происшествия

Мошенники нашли новую мишень: почти 90 пенсионеров пострадали в СКО

Почти 90 пенсионеров стали жертвами интернет-аферистов в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 18:30 Фото: polisia.kz
В СКО с начала года зарегистрировано 247 случаев интернет-мошенничества. По данным МВД РК, общий ущерб, причиненный жителям региона, превысил 608 млн тенге. Среди пострадавших – 89 пенсионеров, что составляет почти треть всех потерпевших, сообщает Zakon.kz.

Для повышения осведомленности пожилых людей о современных схемах обмана сотрудники полиции совместно с волонтерами Молодежного ресурсного центра провели профилактическую акцию. Они посетили пенсионеров по месту жительства, рассказали о наиболее распространенных уловках мошенников и раздали информационные памятки.

Как отмечают правоохранители, злоумышленники чаще всего представляются сотрудниками коммунальных служб, энергоснабжающих организаций, "Казахтелекома", почтовых сервисов или медицинских учреждений. Под различными предлогами – продление договора, замена ключей от домофона, получение посылки или прохождение медосмотра – они пытаются получить конфиденциальные данные граждан.

Полицейские напомнили, что представители официальных организаций не запрашивают по телефону SMS-коды и не требуют переводить деньги на так называемые безопасные счета. В случае подозрительного звонка рекомендуется немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с организацией по официальному номеру.

В Петропавловске за один день участники акции проинформировали около 1,5 тыс. человек. Аналогичные профилактические мероприятия прошли и в районах области. Стражи порядка призывают жителей чаще рассказывать пожилым родственникам о новых схемах мошенничества, поскольку своевременное предупреждение может помочь избежать серьезных финансовых потерь.

Ранее сообщалось, что 62-летняя казахстанка стала жертвой "офицера" из США.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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