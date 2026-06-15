Мошенники нашли новую мишень: почти 90 пенсионеров пострадали в СКО
Для повышения осведомленности пожилых людей о современных схемах обмана сотрудники полиции совместно с волонтерами Молодежного ресурсного центра провели профилактическую акцию. Они посетили пенсионеров по месту жительства, рассказали о наиболее распространенных уловках мошенников и раздали информационные памятки.
Как отмечают правоохранители, злоумышленники чаще всего представляются сотрудниками коммунальных служб, энергоснабжающих организаций, "Казахтелекома", почтовых сервисов или медицинских учреждений. Под различными предлогами – продление договора, замена ключей от домофона, получение посылки или прохождение медосмотра – они пытаются получить конфиденциальные данные граждан.
Полицейские напомнили, что представители официальных организаций не запрашивают по телефону SMS-коды и не требуют переводить деньги на так называемые безопасные счета. В случае подозрительного звонка рекомендуется немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с организацией по официальному номеру.
В Петропавловске за один день участники акции проинформировали около 1,5 тыс. человек. Аналогичные профилактические мероприятия прошли и в районах области. Стражи порядка призывают жителей чаще рассказывать пожилым родственникам о новых схемах мошенничества, поскольку своевременное предупреждение может помочь избежать серьезных финансовых потерь.
Ранее сообщалось, что 62-летняя казахстанка стала жертвой "офицера" из США.