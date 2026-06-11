Полиция спустя четыре года раскрыла убийство в Павлодарской области

МВД РК на постоянной основе проводит работу по раскрытию преступлений прошлых лет. По данным ведомства, в текущем году раскрыто 17 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе четыре дела, по которым потерпевшие скончались, сообщает Zakon.kz.

Одно из таких преступлений было раскрыто в Павлодарской области. Речь идет о деле, совершенном в сентябре 2022 года в поселке Шарбакты, где в частном доме нашли тело местного жителя с множественными телесными повреждениями. Тогда установить подозреваемого по горячим следам не удалось.

Спустя несколько лет, в 2026 году, в ходе дополнительных оперативно-розыскных мероприятий и проверки круга общения потерпевшего сотрудники полиции вышли на подозреваемого. Им оказался знакомый погибшего. По версии следствия, в день трагедии мужчины распивали спиртные напитки, после чего между ними произошел конфликт, в ходе которого потерпевшему были нанесены смертельные травмы.

Как уточняется, 9 февраля подозреваемый признался в содеянном и был помещен в изолятор временного содержания. В марте суд Щербактинского района признал его виновным и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы. В МВД отмечают, что раскрытие преступлений прошлых лет остается приоритетным направлением работы, а каждое такое дело находится на особом контроле.

Ранее сообщалось, что казахстанка жестоко убила родную мать во время конфликта из-за денег.