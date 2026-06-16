О небезобидных звонках из "почтовых служб" предупредили казахстанцев

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) 16 июня 2026 года предупредило о мошенниках, которые представляются сотрудниками почтовых служб, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве рассказали схему мошенничества:

человек получает SMS-сообщение якобы от почтовой компании с информацией о доставке письма или посылки;

после этого поступает звонок через мессенджер от абонента, подписанного почтовой компанией;

под предлогом уточнения адреса или подтверждения доставки у граждан просят назвать код, поступивший через SMS;

получив доступ к коду, злоумышленники могут использовать его для входа в приложения или иные сервисы с целью получения личных данных и дальнейшего хищения денежных средств.

Как обезопасить себя

Никогда не сообщайте коды подтверждения из SMS, даже если звонящий человек представляется сотрудником официальной организации. Не переходите по ссылкам из сообщений от неизвестных отправителей. Не передавайте персональные данные, номер банковской карты и CVV-код. С осторожностью относитесь к звонкам через мессенджеры с незнакомых номеров. Всю информацию необходимо перепроверять через официальные каналы – сайты или мобильные приложения. В случае выявления признаков мошенничества следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

Для защиты от оформления мошеннических кредитов казахстанцам рекомендуют установить добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов на портале eGov.kz или мобильном приложении eGov Мobile. Отменить запрет можно в любое время.

В Министерстве внутренних дел 16 июня предупредили казахстанцев о новой схеме мошенничества с использованием имен и фотографий руководителей силовых структур и правоохранительных органов.