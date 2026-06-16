О небезобидных звонках из "почтовых служб" предупредили казахстанцев
Фото: pexels
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) 16 июня 2026 года предупредило о мошенниках, которые представляются сотрудниками почтовых служб, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве рассказали схему мошенничества:
- человек получает SMS-сообщение якобы от почтовой компании с информацией о доставке письма или посылки;
- после этого поступает звонок через мессенджер от абонента, подписанного почтовой компанией;
- под предлогом уточнения адреса или подтверждения доставки у граждан просят назвать код, поступивший через SMS;
- получив доступ к коду, злоумышленники могут использовать его для входа в приложения или иные сервисы с целью получения личных данных и дальнейшего хищения денежных средств.
Как обезопасить себя
- Никогда не сообщайте коды подтверждения из SMS, даже если звонящий человек представляется сотрудником официальной организации. Не переходите по ссылкам из сообщений от неизвестных отправителей.
- Не передавайте персональные данные, номер банковской карты и CVV-код. С осторожностью относитесь к звонкам через мессенджеры с незнакомых номеров.
- Всю информацию необходимо перепроверять через официальные каналы – сайты или мобильные приложения. В случае выявления признаков мошенничества следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.
Для защиты от оформления мошеннических кредитов казахстанцам рекомендуют установить добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов на портале eGov.kz или мобильном приложении eGov Мobile. Отменить запрет можно в любое время.
В Министерстве внутренних дел 16 июня предупредили казахстанцев о новой схеме мошенничества с использованием имен и фотографий руководителей силовых структур и правоохранительных органов.
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