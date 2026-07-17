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Общество

"Переведите деньги на безопасный счет": пенсионеров Казахстана предупредили об опасности

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 14:58 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 17 июля 2026 года, в Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассказали, как мошенники обманывают пенсионеров, сообщает Zakon.kz.

Гражданам напомнили о необходимости соблюдать меры предосторожности при телефонных разговорах с неизвестными лицами.

"Злоумышленники нередко звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками банков, правоохранительных или иных государственных органов. Они сообщают, что третьи лица якобы пытаются снять деньги со счета или оформить незаконные операции. Во время разговора мошенники оказывают психологическое и эмоциональное давление, чтобы вызвать тревогу и заставить человека действовать поспешно. В результате пенсионеров убеждают перевести денежные средства на так называемый "безопасный счет".Пресс-служба АРРФР

Кроме того, злоумышленники выясняют, умеет ли человек пользоваться мобильным банкингом, дают инструкции по переводу денег, а также могут предлагать установить на телефон различные приложения, которые позволяют получить удаленный доступ к устройству и банковским сервисам.

На что следует обратить внимание?

Казахстанцев призывают не доверять незнакомым людям, даже если они представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов или государственных учреждений.

"Если звонящий располагает вашими персональными данными, включая имя, фамилию или адрес проживания, это не подтверждает его надежность. Такие сведения могли попасть в открытый доступ в результате утечки данных. Если собеседник представился сотрудником банка, правоохранительного органа или другой организации, уточните его имя, должность и самостоятельно свяжитесь с официальным колл-центром соответствующего ведомства для проверки информации".Пресс-служба АРРФР

Также гражданам рекомендуют не поддаваться панике, если им звонит человек, представляющийся родственником или близким знакомым, и сообщает о чрезвычайной ситуации. В таких ситуациях в АРРФР призывают прервать разговор и самостоятельно связаться с этим человеком по известному номеру телефона.

"Никому не сообщайте персональные данные, реквизиты банковской карты, срок ее действия, трехзначный код безопасности (CVV/CVC), кодовое слово, SMS-коды и информацию об остатке денежных средств на счетах", – подчеркнули в агентстве, обращаясь к казахстанцам.

Кроме того, в АРРФР гражданам напомнили:

"Правоохранительные органы, банки и другие финансовые организации не запрашивают по телефону конфиденциальные данные клиентов. Такие сведения необходимы исключительно мошенникам для получения доступа к денежным средствам граждан".

16 июля 2026 года стало известно, что "спецоперация" едва не стоила пенсионерке из Караганды 16,3 млн тенге. По данным полиции, ее спасли бдительность таксиста и своевременное вмешательство стражей порядка.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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