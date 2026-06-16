Плотины высотой с 9-этажный дом разрушаются на востоке Казахстана: к чему это приведет

В Восточно-Казахстанской области аварийными признаны два крупных водохранилища Уйдене и Кандысу в Зайсанском и Тарбагатайском районах. Аварийные плотины грозят сокращением орошения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет tv7.kz 15 июня 2026 года, гидросооружения изношены почти на 70%, их не ремонтировали больше 60 лет. Поэтому, как отмечает издание, плотины высотой с 9-этажный дом заполнены наполовину. В итоге это привело к сильному сокращению площадей орошаемых земель в сельской местности.

По данным издания, проект восстановления плотины Уйдене неоднократно отклоняли из-за технических просчетов. Утвердить окончательный план ремонтно-восстановительных работ и добиться госфинансирования специалисты "Казводхоза" обещают до октября текущего года. А детальный план реконструкции плотины Кандысу уже составлен.

"Объем, который содержит водохранилище Уйдене, составляет 75 млн кубических метров. Сейчас загруженность Уйдене в связи с разрешением Ертисской инспекции, бассейновой инспекции, составляет только 46 млн кубометров", – отметил заместитель акима Зайсанского района ВКО Ермек Корабаев.

Как уточнила руководитель отдела ВКО филиала РГП "Казводхоз" Дилара Жанболатова, корректировка проектно-сметной документации (ПСД) была завершена и внесена на госэкспертизу.

"Однако было получено отрицательное заключение. Договор с проектной организацией был расторгнут. На сегодняшний день собственными силами РГП "Казводхоз" идет корректировка ПСД", – добавила она.

13 июня 2026 года стало известно, что в Восточно-Казахстанской области специалисты проверили горные озера, образовавшиеся из-за таяния ледников. Что выявлено по итогам проверки и есть ли угроза селей, можете узнать здесь.