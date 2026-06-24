Сразу 12 автобусных маршрутов изменили схему движения в Алматы – список
Фото: Zakon.kz
В Алматы с сегодняшнего дня, 24 июня 2026 года, изменили схему движения сразу 12 автобусных маршрутов. Причина – дорожно-ремонтные работы, сообщает Zakon.kz.
Как проинформировали в Telegram-канале Транспортного холдинга Алматы, в связи с проведением дорожно-ремонтных работ по ул. Рыскулбекова с 24 июня и до завершения работ схемы движения маршрутов будут временно изменены:
№3
- В северном направлении: улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – далее по схеме.
- В обратном направлении: проспект Алтынсарина – улица Жандосова – улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина – далее по схеме.
№15
- В северном направлении: улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – далее по схеме.
- В обратном направлении: проспект Алтынсарина – улица Жандосова – улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина – далее по схеме.
№32
- В северном направлении: улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – далее по схеме.
- В обратном направлении: улица Жандосова – улица Навои – далее по схеме.
№34
- В северном направлении: улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – далее по схеме.
- В обратном направлении: проспект Алтынсарина – улица Жандосова – улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина – далее по схеме.
№59
- В северном направлении: улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – далее по схеме.
- В обратном направлении: улица Жандосова – улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина – далее по схеме.
№63
- В северном направлении: улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – далее по схеме.
№63А
- В южном направлении: улица Жандосова – улица Навои – далее по схеме.
№67
- В северном направлении: улица Навои – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – далее по схеме.
- В обратном направлении: проспект Алтынсарина – улица Жандосова – улица Навои – далее по схеме.
№103
- В северном направлении: улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – далее по схеме.
- В обратном направлении: проспект Алтынсарина – улица Жандосова – улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина – далее по схеме.
№119
- В северном направлении: улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – далее по схеме.
- В обратном направлении: улица Жандосова – улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина – далее по схеме.
№135
- В северном направлении: улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – далее по схеме.
- В обратном направлении: без изменений.
№205
- В северном направлении: улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – далее по схеме.
- В обратном направлении: улица Жандосова – улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина – далее по схеме.
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Ранее сообщалось, что в Алматы в связи с проведением среднего ремонта участка ул. Рыскулбекова вводятся временные ограничения движения. Уточнялось, что с 08:00 до 22:00 25 июня 2026 года движение будет перекрыто на участке от ул. Мустафина до ул. Навои.
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