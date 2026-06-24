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Общество

Сразу 12 автобусных маршрутов изменили схему движения в Алматы – список

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 20:20 Фото: Zakon.kz
В Алматы с сегодняшнего дня, 24 июня 2026 года, изменили схему движения сразу 12 автобусных маршрутов. Причина – дорожно-ремонтные работы, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в Telegram-канале Транспортного холдинга Алматы, в связи с проведением дорожно-ремонтных работ по ул. Рыскулбекова с 24 июня и до завершения работ схемы движения маршрутов будут временно изменены:

№3

  • В северном направлении: улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – далее по схеме.
  • В обратном направлении: проспект Алтынсарина – улица Жандосова – улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина – далее по схеме.

№15

  • В северном направлении: улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – далее по схеме.
  • В обратном направлении: проспект Алтынсарина – улица Жандосова – улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина – далее по схеме.

№32

  • В северном направлении: улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – далее по схеме.
  • В обратном направлении: улица Жандосова – улица Навои – далее по схеме.

№34

  • В северном направлении: улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – далее по схеме.
  • В обратном направлении: проспект Алтынсарина – улица Жандосова – улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина – далее по схеме.

№59

  • В северном направлении: улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – далее по схеме.
  • В обратном направлении: улица Жандосова – улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина – далее по схеме.

№63

  • В северном направлении: улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – далее по схеме.

№63А

  • В южном направлении: улица Жандосова – улица Навои – далее по схеме.

№67

  • В северном направлении: улица Навои – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – далее по схеме.
  • В обратном направлении: проспект Алтынсарина – улица Жандосова – улица Навои – далее по схеме.

№103

  • В северном направлении: улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – далее по схеме.
  • В обратном направлении: проспект Алтынсарина – улица Жандосова – улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина – далее по схеме.

№119

  • В северном направлении: улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – далее по схеме.
  • В обратном направлении: улица Жандосова – улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина – далее по схеме.

№135

  • В северном направлении: улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – далее по схеме.
  • В обратном направлении: без изменений.

№205

  • В северном направлении: улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – далее по схеме.
  • В обратном направлении: улица Жандосова – улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина – далее по схеме.

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 20:20
В Алматы изменили маршрут автобуса №58: как теперь он ходит

Ранее сообщалось, что в Алматы в связи с проведением среднего ремонта участка ул. Рыскулбекова вводятся временные ограничения движения. Уточнялось, что с 08:00 до 22:00 25 июня 2026 года движение будет перекрыто на участке от ул. Мустафина до ул. Навои.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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