Сразу 12 автобусных маршрутов изменили схему движения в Алматы – список

В Алматы с сегодняшнего дня, 24 июня 2026 года, изменили схему движения сразу 12 автобусных маршрутов. Причина – дорожно-ремонтные работы, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в Telegram-канале Транспортного холдинга Алматы, в связи с проведением дорожно-ремонтных работ по ул. Рыскулбекова с 24 июня и до завершения работ схемы движения маршрутов будут временно изменены:

№3

В северном направлении: улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – далее по схеме.

улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – далее по схеме. В обратном направлении: проспект Алтынсарина – улица Жандосова – улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина – далее по схеме.

№15

В северном направлении: улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – далее по схеме.

улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – далее по схеме. В обратном направлении: проспект Алтынсарина – улица Жандосова – улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина – далее по схеме.

№32

В северном направлении: улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – далее по схеме.

улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – далее по схеме. В обратном направлении: улица Жандосова – улица Навои – далее по схеме.

№34

В северном направлении: улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – далее по схеме.

улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – далее по схеме. В обратном направлении: проспект Алтынсарина – улица Жандосова – улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина – далее по схеме.

№59

В северном направлении: улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – далее по схеме.

улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – далее по схеме. В обратном направлении: улица Жандосова – улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина – далее по схеме.

№63

В северном направлении: улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – далее по схеме.

№63А

В южном направлении: улица Жандосова – улица Навои – далее по схеме.

№67

В северном направлении: улица Навои – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – далее по схеме.

улица Навои – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – далее по схеме. В обратном направлении: проспект Алтынсарина – улица Жандосова – улица Навои – далее по схеме.

№103

В северном направлении: улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – далее по схеме.

улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – далее по схеме. В обратном направлении: проспект Алтынсарина – улица Жандосова – улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина – далее по схеме.

№119

В северном направлении: улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – далее по схеме.

улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – далее по схеме. В обратном направлении: улица Жандосова – улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина – далее по схеме.

№135

В северном направлении: улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – далее по схеме.

улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – далее по схеме. В обратном направлении: без изменений.

№205

В северном направлении: улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – далее по схеме.

улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – далее по схеме. В обратном направлении: улица Жандосова – улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина – далее по схеме.

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Ранее сообщалось, что в Алматы в связи с проведением среднего ремонта участка ул. Рыскулбекова вводятся временные ограничения движения. Уточнялось, что с 08:00 до 22:00 25 июня 2026 года движение будет перекрыто на участке от ул. Мустафина до ул. Навои.