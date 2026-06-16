"Казақша сөйле" больше не сработает: мошенники вышли на новый уровень

Мошенники заговорили на казахском языке. Об этом предупредили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Жертвами соответствующего факта чуть не стали пожилые жители Карасайского района.

"Несмотря на то, что пенсионеры были осведомлены о распространенных схемах обмана, мошенникам удалось войти к ним в доверие благодаря тому, что они свободно владели казахским языком и вели разговор без акцента, представляясь сотрудниками различных организаций. Полицейские своевременно зарегистрировали данный факт и приняли необходимые меры, что позволило предотвратить дальнейшие финансовые потери граждан", – сообщили в полиции.

Там подготовили видеозапись, на которой показаны методы и предлоги, которые используют мошенники для введения людей в заблуждение.

С начала 2026 года сотрудники Управления по противодействию киберпреступности ДП Алматинской области предотвратили уже 30 фактов мошенничества, что позволило сохранить деньги людей.

Полиция призывает граждан сохранять бдительность, не сообщать посторонним лицам персональные данные, коды из SMS-сообщений, реквизиты банковских карт и незамедлительно сообщать о подозрительных звонках в правоохранительные органы.

В Министерстве внутренних дел ранее предупредили казахстанцев о новой схеме мошенничества с использованием имен и фотографий руководителей правоохранительных органов.