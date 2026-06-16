Еще на нескольких трассах Казахстана появится контроль средней скорости

Заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК Максат Баяхмет на брифинге в правительстве 16 июня 2026 года рассказал, на каких участках платных автодорог в ближайшее время планируется внедрить контроль средней скорости, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, какие участки трасс могут попасть под контроль средней скорости в ближайшем будущем.

"Сейчас в первую очередь средняя скорость будет внедряться на платных участках автодорог. На сегодня это 4,9 тыс. км. Основные участки – от Караганды до Алматы, Усть-Каменогорск – Талдыкорган. Также работа будет продолжена на участках от Хоргоса до Алматы", – заявил Максат Баяхмет.

По его словам, на участках дорог, где действует контроль средней скорости, в первом квартале текущего года количество ДТП снизилось на 15%.

Кроме того, спикер рассказал о планах по ремонту и реконструкции автомобильных дорог в текущем году.

"Основные работы будут сконцентрированы на участке реконструкции Жезказган – Кызылорда на территории области Улытау. Также во всех регионах на отдельных участках будут проведены средние ремонты. В каждом регионе и на каждой трассе есть участки, где сейчас ведутся работы. Что касается реконструкции с вводом в эксплуатацию и открытием движения, то речь идет об участке от Жезказгана по территории области Улытау в сторону Кызылорды", – озвучил Максат Баяхмет.

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