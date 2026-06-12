Казахстан 13 июня ждет погодный хаос: ливни, град и 38-градусная жара
Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую субботу, 13 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Так, по данным РГП "Казгидромет":
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами и градом, на севере страны ожидаются сильные дожди. По республике ожидаются усиление ветра, на юге – пыльная буря, на северо-западе, севере ночью и утром – туман, на западе, севере, востоке – шквал".
Уточняется, что сильная жара +35+38°С ожидается днем:
- в Восточно-Казахстанской области,
- в Алматинской области,
- в области Жетысу,
- в области Абай.
Согласно прогнозу, сразу в ряде регионов ожидается пожарная опасность:
- высокая пожарная опасность – в Туркестанской, Жамбылской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, в областях Абай, Улытау, на западе Мангистауской области и области Жетысу, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, востоке Алматинской, в центре Кызылординской, на юге Костанайской, на юге, в центре Акмолинской, на северо-западе Атырауской областей;
- чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на западе, севере, юге Туркестанской, на западе, севере, в центре Карагандинской, на западе Жамбылской, на севере Алматинской, на юге Актюбинской, Восточно-Казахстанской, на крайнем западе Западно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Павлодарской, на юго-западе Костанайской, на востоке Акмолинской областей, на севере, востоке области Жетысу, на западе, северо-западе, юге, в центре области Абай.
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