#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Казахстан 13 июня ждет погодный хаос: ливни, град и 38-градусная жара

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 17:52 Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую субботу, 13 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным РГП "Казгидромет":

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами и градом, на севере страны ожидаются сильные дожди. По республике ожидаются усиление ветра, на юге – пыльная буря, на северо-западе, севере ночью и утром – туман, на западе, севере, востоке – шквал".

Уточняется, что сильная жара +35+38°С ожидается днем:

  • в Восточно-Казахстанской области,
  • в Алматинской области,
  • в области Жетысу,
  • в области Абай.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 17:52
83-летний рекорд не устоял: май в 2026 году в Казахстане шокировал синоптиков

Согласно прогнозу, сразу в ряде регионов ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Туркестанской, Жамбылской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, в областях Абай, Улытау, на западе Мангистауской области и области Жетысу, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, востоке Алматинской, в центре Кызылординской, на юге Костанайской, на юге, в центре Акмолинской, на северо-западе Атырауской областей;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на западе, севере, юге Туркестанской, на западе, севере, в центре Карагандинской, на западе Жамбылской, на севере Алматинской, на юге Актюбинской, Восточно-Казахстанской, на крайнем западе Западно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Павлодарской, на юго-западе Костанайской, на востоке Акмолинской областей, на севере, востоке области Жетысу, на западе, северо-западе, юге, в центре области Абай.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 17:52
Астану накроют дожди, а юг страны раскалится до +38°C: обновленный прогноз на 13-15 июня

Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан в выходные обрушатся непогода и аномальная жара до +38°С. Подробнее о погоде на 13-15 июня 2026 года можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Поле, горы, солнце и дождь
16:40, 09 июня 2026
Регионы Казахстана 10 июня накроет погодный хаос: дожди, град и жара до +38°С
Жара в Алматы, лето в Алматы, алматинское лето
18:52, 05 июня 2026
На Казахстан обрушатся сразу несколько опасных явлений: синоптики предупредили о погоде на 6 июня
человек, зонтик, ливень
17:06, 27 марта 2026
Ливни, грозы, гололед и пыльная буря надвигаются на Казахстан – прогноз погоды на 28 марта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сабыржан Аккалыков
17:51, Сегодня
Казахстан и Узбекистан на Кубке мира: Оралбай и Аккалыков против чемпионов мира
Казахстанские футбольные судьи разобрали спорные эпизоды КПЛ и видеоматериалы УЕФА
17:37, Сегодня
Казахстанские футбольные судьи разобрали спорные эпизоды КПЛ и видеоматериалы УЕФА
Ангелина Лукас высказалась о миллионных затратах на подготовку казахстанских шахматисток
17:22, Сегодня
Ангелина Лукас высказалась о миллионных затратах на подготовку казахстанских шахматисток
Елена Рыбакина
17:18, Сегодня
Рыбакина совершила камбэк и взяла реванш у Марии на крупном турнире в Лондоне
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: