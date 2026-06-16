Почему небо голубое, объяснил синоптик "Казгидромета"

Многие хотя бы раз задавались вопросом, почему небо бывает то ярко-голубым, то почти белым. Ответ кажется очевидным далеко не всем, а спросить об этом решаются не всегда. Специалист "Казгидромета" объяснил Zakon.kz, от чего зависит цвет небесного свода.

Небо над головой меняет оттенки почти каждый день. Но мало кто старается выяснить, почему это происходит.

Специалисты открыли любопытный факт: по оттенку неба можно косвенно судить о состоянии атмосферы. Почему после дождя небосвод становится ярче, а в дымку и жару теряет насыщенный голубой цвет, разъяснил казахстанский синоптик.

Почему небо голубое

Как объяснил ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, голубой цвет неба связан с тем, как солнечный свет взаимодействует с атмосферой Земли.

"Белый солнечный свет состоит из лучей разных цветов. Проходя через атмосферу, коротковолновые лучи синего и голубого диапазона рассеиваются молекулами воздуха значительно сильнее, чем красные и оранжевые. Именно поэтому в ясную погоду мы видим небесный свод голубым", – говорит специалист.

Каким цветом становится и почему

Также он пояснил, почему иногда небо приобретает белесоватый оттенок. Это происходит, когда в атмосфере увеличивается количество более крупных частиц – капелек воды, пыли, дыма или других аэрозолей.

"В отличие от молекул воздуха, такие частицы рассеивают свет разных длин волн почти одинаково. В результате голубой цвет становится менее выраженным, а небо выглядит молочно-белым или слегка сероватым". Даулет Кисебаев

Как отмечается в классическом учебнике "Метеорология" под редакцией И. И. Гуральника и соавторов, "по степени синевы неба можно судить о чистоте воздуха, а следовательно, о характере воздушной массы", добавил представитель Гидрометцентра.

После дождя, когда атмосферные примеси вымываются осадками, небо обычно становится более насыщенно голубым. Напротив, в периоды высокой влажности, запыленности или дымки оно приобретает белесый оттенок.

Ранее эксперты объяснили необычное явление в небе над Казахстаном – "небесную волну". Специалисты РГП "Казгидромет" объяснили атмосферный процесс, который не свойственен нашей местности.