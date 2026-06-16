Почему небо голубое, объяснил синоптик "Казгидромета"
Небо над головой меняет оттенки почти каждый день. Но мало кто старается выяснить, почему это происходит.
Специалисты открыли любопытный факт: по оттенку неба можно косвенно судить о состоянии атмосферы. Почему после дождя небосвод становится ярче, а в дымку и жару теряет насыщенный голубой цвет, разъяснил казахстанский синоптик.
Почему небо голубое
Как объяснил ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, голубой цвет неба связан с тем, как солнечный свет взаимодействует с атмосферой Земли.
"Белый солнечный свет состоит из лучей разных цветов. Проходя через атмосферу, коротковолновые лучи синего и голубого диапазона рассеиваются молекулами воздуха значительно сильнее, чем красные и оранжевые. Именно поэтому в ясную погоду мы видим небесный свод голубым", – говорит специалист.
Каким цветом становится и почему
Также он пояснил, почему иногда небо приобретает белесоватый оттенок. Это происходит, когда в атмосфере увеличивается количество более крупных частиц – капелек воды, пыли, дыма или других аэрозолей.
"В отличие от молекул воздуха, такие частицы рассеивают свет разных длин волн почти одинаково. В результате голубой цвет становится менее выраженным, а небо выглядит молочно-белым или слегка сероватым". Даулет Кисебаев
Как отмечается в классическом учебнике "Метеорология" под редакцией И. И. Гуральника и соавторов, "по степени синевы неба можно судить о чистоте воздуха, а следовательно, о характере воздушной массы", добавил представитель Гидрометцентра.
После дождя, когда атмосферные примеси вымываются осадками, небо обычно становится более насыщенно голубым. Напротив, в периоды высокой влажности, запыленности или дымки оно приобретает белесый оттенок.
Ранее эксперты объяснили необычное явление в небе над Казахстаном – "небесную волну". Специалисты РГП "Казгидромет" объяснили атмосферный процесс, который не свойственен нашей местности.