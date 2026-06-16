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Общество

Пожилая казахстанка спрятала 34 золотых изделия в интимном тайнике

Фото: ДГД Мангистауской области, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 00:08 Фото: ДГД Мангистауской области
Шокирующую контрабанду выявили мангистауские таможенники на пункте пропуска "Курык". Пожилая казахстанка пыталась незаконно провезти в страну десятки ювелирных изделий, скрыв массивный груз внутри своего тела, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 16 июня 2026 года издание Lada.kz, инцидент произошел при оформлении на въезд морского судна "Зарифа Алиева". Внимание таможенников привлекла 62-летняя гражданка Казахстана, следовавшая через пункт пропуска в пешем порядке.

После прохождения паспортного контроля женщина заметно нервничала, двигалась медленно и постоянно придерживала рукой область живота. Подозрительное поведение стало основанием для проведения дополнительных проверочных мероприятий.

"У женщины в половом органе было обнаружено и изъято 34 ювелирных изделия: комплект (серьги + кольца) – 15 штук, кольца – 7 штук, серьги – 3 штуки; цепочки – 1 штука; браслеты – 2 штуки, браслет белого цвета – 1 штука; браслеты желтого цвета (круглые) – 5 штук", – сообщили в ДГД.

По данному факту проводятся процессуальные действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В ведомстве напомнили, что сокрытие товаров в теле человека является одним из наиболее опасных способов незаконного перемещения через границу. Подобные действия не только нарушают таможенное законодательство, но и могут представлять серьезную угрозу для здоровья самого нарушителя.

В департаменте подчеркнули, что контроль на пунктах пропуска остается усиленным, а попытки незаконного ввоза товаров будут и дальше выявляться и пресекаться.

Ранее сообщалось, что контрабандный товар на 180 млн тенге пытались тайно ввезти в Казахстан.

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Канат Болысбек
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