Пожилая казахстанка спрятала 34 золотых изделия в интимном тайнике
Как сообщает 16 июня 2026 года издание Lada.kz, инцидент произошел при оформлении на въезд морского судна "Зарифа Алиева". Внимание таможенников привлекла 62-летняя гражданка Казахстана, следовавшая через пункт пропуска в пешем порядке.
После прохождения паспортного контроля женщина заметно нервничала, двигалась медленно и постоянно придерживала рукой область живота. Подозрительное поведение стало основанием для проведения дополнительных проверочных мероприятий.
"У женщины в половом органе было обнаружено и изъято 34 ювелирных изделия: комплект (серьги + кольца) – 15 штук, кольца – 7 штук, серьги – 3 штуки; цепочки – 1 штука; браслеты – 2 штуки, браслет белого цвета – 1 штука; браслеты желтого цвета (круглые) – 5 штук", – сообщили в ДГД.
По данному факту проводятся процессуальные действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
В ведомстве напомнили, что сокрытие товаров в теле человека является одним из наиболее опасных способов незаконного перемещения через границу. Подобные действия не только нарушают таможенное законодательство, но и могут представлять серьезную угрозу для здоровья самого нарушителя.
В департаменте подчеркнули, что контроль на пунктах пропуска остается усиленным, а попытки незаконного ввоза товаров будут и дальше выявляться и пресекаться.
Ранее сообщалось, что контрабандный товар на 180 млн тенге пытались тайно ввезти в Казахстан.