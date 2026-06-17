Защита персональных данных: рекомендации от Министерства цифровизации

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан 12 июня 2026 года опубликовало Рекомендации по защите персональных данных населения, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что персональные данные – это данные, в том числе биометрические, относящиеся к определенному или определяемому на их основании субъекту персональных данных, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе.

В соответствии с законом "О персональных данных и их защите" персональные данные по доступности подразделяются на общедоступные и ограниченного доступа.

Общедоступными персональными данными являются персональные данные или сведения, на которые в соответствии с законами РК не распространяются требования соблюдения конфиденциальности, доступ к которым является свободным с согласия субъекта, говорится в документе.

В свою очередь, персональными данными ограниченного доступа являются данные, доступ к которым ограничен законодательством РК.

К персональным данным ограниченного доступа относятся личная, семейная, налоговая, банковская, коммерческая, тайна медицинского работника и иная охраняемая законом тайна, а также любые сведения с грифом конфиденциальности, содержащие персональные данные.

В министерстве пояснили, что использование ФИО, ИИН субъекта персональных данных являются общедоступными персональными данными при их использовании отдельно от какой-либо тайны. Однако, ФИО, ИИН в сочетании с финансовой тайной, тайной медицинского работника и иной охраняемой законом тайной будут отнесены к персональным данным ограниченного доступа.

Мы сообщали, что персональные данные казахстанцев из трех городов утекли в руки международному преступному каналу.