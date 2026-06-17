В Казахстане ответили, можно ли избежать армии из-за религии или ориентации

Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков 17 июня 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал вопросы о возможности освобождения от срочной воинской службы по причине сексуальной ориентации или религиозных убеждений, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, может ли заявление призывника о своей нетрадиционной сексуальной ориентации служить основанием для освобождения от срочной воинской службы или непризыва в Вооруженные силы.

Также они спросили, предусмотрены ли для таких военнослужащих особые условия прохождения службы и с какой целью во время медицинского освидетельствования или других процедур могут задаваться подобные вопросы.

"Нет, такого в законе у нас нет положения. Таких случаев еще не было. Во-первых. Во-вторых, я думаю, что у нас по гендерной политике, ЛГБТ, по закону запрет в государстве", – озвучил Аскар Мустабеков.

Также представители СМИ уточнили, может ли отказ от прохождения воинской службы по религиозным убеждениям служить основанием для освобождения от призыва и какие меры предусмотрены в таких случаях законодательством.

"По закону такого нет, чтобы по религиозным (соображениям. – Прим. ред.) было отказано ему служить. Если где-то такие положения будут... У нас любой человек может прийти и сказать: "Я религиозного уклона и не могу служить" и уклоняться от службы", – заявил он.

Ранее в Минобороны рассказали, какие причины позволяют не проходить двухлетнюю службу.