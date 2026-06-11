В Минобороны рассказали, какие причины позволяют не проходить двухлетнюю службу

Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков рассказал, по каким причинам офицеры, призванные на двухлетнюю службу, могут получить освобождение или отсрочку, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, сохраняются ли для призванных на двухлетнюю службу офицеров законные основания для освобождения от нее или отсрочки, в том числе по семейным обстоятельствам, например, при наличии многодетной семьи.

"В принципе, если речь идет об офицере из многодетной семьи, то в качестве офицера он получает заработную плату как действующий военнослужащий. То есть мы, наоборот, улучшаем его социальное положение: выплачиваются квартирные выплаты, сохраняются социальные льготы. При призыве он полностью приравнивается к действующим офицерам и не рассматривается как солдат срочной службы. Поэтому нельзя говорить о том, что при призыве каким-либо образом ущемляются его права", – ответил он.

Представители СМИ уточнили, предусмотрены ли для офицеров, призванных на двухлетнюю службу, основания для освобождения от нее или отсрочки, если на гражданской работе они получают значительно более высокий доход.

"Официальными причинами могут быть состояние здоровья, семейные обстоятельства, болезни родственников и другие подобные основания. Других причин на данный момент нет", – сказал Аскар Мустабеков

Ранее Мустабеков разъяснил норму касательно декретных отпусков для мужчин-военнослужащих.