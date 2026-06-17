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Общество

Будут ли солдатам давать консервы из мяса сайгака

солдаты, меню, Минобороны , фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 14:36 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков в кулуарах Мажилиса 17 июня 2026 года рассказал, как могут разнообразить солдатское меню, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, могут ли включить в меню консервы из мяса сайгака.

"На сегодня в меню нет консервов. Там свежее мясо. И не рассматривается. Сухой паек – там также есть рацион, который тоже определен нашими институтами питания. И туда не собираются включать консервы из мяса сайгака, нет", – сказал Аскар Мустабеков.

Он также сообщил о планах разнообразить меню солдат.

"На сегодня реализуется пилотный проект – вводится шведский столик в армии: в 3-4 частях реализуется. Там все есть, фрукты в том числе. Сверх бюджета это не планируется. Это внутри запланированного бюджета будет", – заверил замминистра.

Если пилотный проект докажет свою эффективность, его могут масштабировать.

Ранее Аскар Мустабеков высказался о доступности альтернативной службы на платной основе.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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