Резкое подорожание услуг военно-технических школ объяснили в Минобороны

Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков в кулуарах Мажилиса 17 июня 2026 года высказался о доступности альтернативной службы на платной основе, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что год назад курсы стоили 390 тыс. тенге, тогда как в этом году уже 545 тыс. тенге. Эти школы предоставляют возможность пройти альтернативную службу на платной основе. Курс длится 40-46 дней и заменяет срочную службу, после чего выдается военный билет. У замминистра спросили, почему повысилась стоимость.

"Военные, которые там проходят обучение, получают обмундирование, питание, проживание есть – ежегодно это индексируется, из-за этого. Это квазигосучреждение и поэтому у них такое решение принято", – сказал в ответ Аскар Мустабеков.

5 ноября 2025 года сообщалось, что внесены изменения в Правила подготовки по военно-техническим и иным специальностям.