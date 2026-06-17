Собеседование на казахском и 10-летняя виза: в посольстве США в РК сделали важное заявление

Пресс-атташе посольства США в Казахстане Кристофер Соренсен рассказал важные моменты о процессе получения визы Соединенных Штатов, сообщает Zakon.kz.

Информация размещена на странице Дипломатической миссии США в Казахстане в Instagram 17 июня 2026 года.

Получение визы США в Казахстане – мифы и факты

Миф: Получить визу США практически невозможно.

Факт:

"Это не так. Тысячи заявителей в Казахстане ежегодно получают визы. Казахстан – единственная страна Центральной Азии, где США выдают визы сроком до 10 лет. Главное – честно заполнять анкету и отвечать на вопросы во время собеседования", – прокомментировал Кристофер Соренсен.

Миф: Для получения визы нужно обращаться в визовое агентство.

Факт:

"Большинство заявителей успешно проходят процесс самостоятельно. Для туристической визы требуется минимальный набор документов, а вашу ситуацию лучше всего знаете именно вы", – говорит пресс-атташе.

По его словам, некоторые агентства могут указывать неточную или даже ложную информацию, считая, что это повысит шансы на одобрение. Если недостоверные данные будут обнаружены, в визе могут отказать, а в серьезных случаях – навсегда запретить получение визы. Кроме того, услуги посредников часто являются лишними расходами. Всегда предоставляйте только правдивую информацию.

Миф: На собеседование нужно приносить много документов.

Факт: Обычно достаточно паспорта, подтверждения анкеты DS-160, страницы записи на собеседование и недавней фотографии. Дополнительные документы запрашиваются лишь в отдельных случаях.

Миф: Для собеседования необходимо свободно владеть английским языком.

Факт: Нет.

"В Казахстане собеседование можно пройти на английском, казахском или русском языке. Однако для некоторых студенческих и рабочих виз требуется подтверждение знания английского языка". Кристофер Соренсен

Миф: Если мне уже отказали, визу я больше не получу.

Факт: Предыдущий отказ не означает автоматический отказ в будущем. Если ваши обстоятельства изменились, вы можете подать заявление снова. Главное – честно рассказать о своей ситуации и предоставить достоверную информацию.

Миф: По визе B1/B2 можно работать в США.

Факт: Нет. Виза B1/B2 предназначена только для краткосрочных деловых поездок и туризма. Она не дает права работать или получать оплату за услуги в США. Нарушение условий визы может привести к депортации и запрету на въезд.

"Не доверяйте посредникам, обещающим трудоустройство или изменение статуса по туристической визе. Всегда соблюдайте условия своей визы и сроки пребывания в США", – советует представитель дипмиссии.

В казахстанском Министерстве иностранных дел ранее комментировали вопрос о высоком проценте отказов в американских визах нашим гражданам.