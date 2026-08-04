46 поддельных дипломов и 20 сайтов: в Миннауки РК сделали важное заявление

Сегодня, 4 августа 2026 года, в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) Казахстана рассказали о мерах по подтверждению подлинности дипломов, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве заявили, что в настоящее время в интернет-пространстве активно распространяется информация о поддельных дипломах.

"Для предотвращения незаконного оборота документов Министерством науки и высшего образования РК создана база данных дипломов, выданных с 1991 года. Министерством утверждены основные требования к содержанию документов об образовании собственного образца, а также серии таких документов для выпускников вузов. Дипломы формируются через специальный модуль с присвоением уникальных номеров и QR-кодов. Доступ к системе имеют только официально ответственные сотрудники вузов, зарегистрированные в данном модуле". Пресс-служба МНВО РК

Как подчеркнули в Миннауки, генерация дипломов осуществляется на основании данных об обучающихся в информационной системе "Единая платформа высшего образования" (ЕПВО).

"При отсутствии сведений об обучающемся в ЕПВО формирование номера диплома невозможно. Документы об образовании собственного образца, не содержащие сгенерированные уникальный номер и QR-код, считаются недействительными". Пресс-служба МНВО РК

Наряду с этим, как сообщили в ведомстве, МКИ и МВД РК на постоянной основе ведут мониторинг и пресекают факты изготовления и продажи поддельных дипломов.

Согласно ст. 385 УК РК, подделка или использование подложных документов влечет штраф, исправительные работы либо ограничение или лишение свободы сроком до двух лет.

По данным Миннауки, на сегодняшний день выявлено 46 поддельных дипломов и 20 интернет-ресурсов, занимавшихся их незаконным изготовлением. Материалы переданы в МВД и МКИ.

"Параллельно вузы продолжают оцифровку данных, а работодатели могут проверить подлинность диплома через специальный сервис: https://epvo.kz. Электронная версия диплома также доступна в приложении электронного правительства ("Цифровые документы")". Пресс-служба МНВО РК

Казахстанцам напомнили, что подделка или использование поддельных дипломов строго наказывается в соответствии с законодательством.

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