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Общество

Алматинские хирурги совершили невозможное ради спасения 9-летнего ребенка

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 06:42 Фото: pexels
В Алматы врачи Центра детской неотложной медицинской помощи спасли жизнь 9-летнему мальчику, который получил травму после падения с карусели на детской площадке. Несмотря на разрыв почки и угрозу потери органа, медикам удалось стабилизировать состояние ребенка, передает Zakon.kz.

Как сообщает 17 июня 2026 года телеканал "Алматы ТВ", мальчик был экстренно доставлен бригадой скорой помощи в тяжелом состоянии.

У ребенка диагностировали сочетанную травму: ушиб и травматический разрыв левой почки, травму живота, ушиб органов брюшной полости, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и травматический шок.

Как выяснилось, ребенок получил серьезные внутренние повреждения, сопровождавшиеся внутренним кровоизлиянием. Ситуация была крайне тяжелой и требовала срочного лечения. Из-за тяжести состояния были проведены несколько врачебных консилиумов. Специалисты приняли решение об оперативном вмешательстве.

"Первым этапом ребенку выполнили стентирование левого мочеточника. Операция продолжалась 45 минут. На следующий день хирурги провели более сложную операцию – ушивание разрыва почки, она длилась 2 часа. Главной задачей врачей было спасти жизнь ребенка и сохранить поврежденный орган", – говорится в сообщении.

За жизнь мальчика медики боролись в течение 20 дней. Благодаря слаженной работе специалистов и своевременным операциям состояние ребенка постепенно улучшилось.

Сегодня ребенок идет на поправку, а врачам удалось добиться практически невозможного – сохранить почку, несмотря на тяжесть полученной травмы.

13 июня 2026 года сообщалось, что ребенок, выпавший из окна в Аксу Павлодарской области, скончался во время операции. По данному факту полицейскими проводятся проверочные мероприятия, направленные на всестороннее установление всех обстоятельств.

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Канат Болысбек
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