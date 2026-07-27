"Ни одного преступления за пять лет": в полиции раскрыли секрет 24 сел в Жамбылской области

В 24 селах в Жамбылской области за пять лет не зарегистрировали ни одного преступления. Об этом сегодня, 27 июля 2026 года, заявили в Департаменте полиции (ДП) региона, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, в Жамбылской области все больше населенных пунктов добровольно отказываются от реализации алкогольной продукции. Сегодня таких сел уже 56. Большинство из них расположены в Т. Рыскуловском и Сарысуском районах.

"Для местных жителей это не просто отказ от продажи спиртного, а осознанный выбор в пользу спокойной жизни, общественного порядка и безопасности. По словам сельчан, отсутствие алкоголя способствует снижению числа конфликтов, укреплению семейных ценностей и формированию благоприятной атмосферы в населенных пунктах". Пресс-служба ДП Жамбылской области

Отмечается, что важную роль в этой работе играет профилактика. Сотрудники полиции совместно с представителями государственных органов регулярно проводят встречи с жителями, разъясняют нормы законодательства и призывают к ответственному отношению к вопросам общественной безопасности.

"Результаты подтверждают эффективность такого подхода. За последние пять лет в 24 населенных пунктах, отказавшихся от реализации алкогольной продукции, не зарегистрировано ни одного преступления, а в четырех селах не совершено ни одного правонарушения". Пресс-служба ДП Жамбылской области

В областном департаменте полиции подчеркнули, что практика "село без алкоголя" продолжает расширяться и остается одним из действенных инструментов профилактики правонарушений, способствуя укреплению правопорядка и повышению качества жизни жителей региона.

20 мая 2026 года мы писали о небольшом селе Черемушка в Бескарагайском районе области Абай, которое стало символом больших перемен. Всего 25 дворов, 60 жителей, но именно это село приняло решение отказаться от алкоголя. Участковый инспектор полиции Асет Сагадиев отметил, что отказ от алкоголя – это не только вопрос здоровья, но и эффективный путь профилактики правонарушений, снижения бытовых конфликтов и формирования культуры дисциплины среди молодежи.