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Общество

В Алматы назвали популярные имена для детей в 2026 году

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, перинатальный центр, перинатальные центры, инкубатор для новорожденных, инкубатор для новорожденного , фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 11:15 Фото: primeminister.kz
В Алматы с начала года зарегистрировали рождение 17 498 детей. По информации филиала Государственной корпорации "Правительство для граждан" по городу, среди новорожденных 9 116 мальчиков и 8 382 девочки, сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации 18 июня 2026 года рассказали, что среди самых популярных имен для мальчиков в этом году стали Алан, Алихан и Мухаммед. Девочек чаще всего называли Айлин, Асылым и Томирис.

"Сегодня зарегистрировать рождение ребенка можно несколькими способами. В течение суток после рождения малыша на номер телефона матери поступает поздравительное SMS-сообщение с номера 1414, содержащее запрос необходимых данных для оформления услуги в проактивном формате. Кроме того, регистрацию рождения можно оформить через мобильные приложения банков второго уровня, портал электронного правительства, а также в центрах обслуживания населения", – рассказали в "Правительстве для граждан".

Там также напомнили, что государством предусмотрена единовременная выплата при рождении ребенка:

  • на первого, второго и третьего ребенка выплачивается пособие в размере 38 месячных расчетных показателей (МРП) – 164 350 тенге;
  • на четвертого и последующих детей – 63 МРП – 272 475 тенге;
  • в случае рождения двойни, тройни или четверни пособие назначается отдельно на каждого ребенка.

Отметим, что в 2025 году в Алматы на свет появилось 40 846 детей.

По состоянию на 1 мая 2026 года официальная численность населения Алматы составляла 2 362 463 человека.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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