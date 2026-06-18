Назван город Казахстана с самым большим количеством электромобилей
Фото: unsplash
Сегодня, 18 июня 2026 года, в Бюро национальной статистики (БНС) со ссылкой на данные Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана рассказали, сколько электромобилей зарегистрировано в стране, а также назвали город с самым большим их количеством, сообщает Zakon.kz.
Согласно статданным, в мае текущего года на учет было поставлено 147,7 тыс. автотранспортных средств, в том числе:
- 129 тыс. легковых автомобилей,
- 8,7 тыс. грузовых автомобилей,
- 1,3 тыс. автобусов,
- 1,6 тыс. мотоциклов,
- 3,6 тыс. прицепов,
- 3,3 тыс. прочих видов транспорта.
Наибольшее число электромобилей зарегистрировано:
- в Алматы – 17 506;
- в Астане – 3235;
- в Алматинской области – 2857;
- в Шымкенте – 1042.
"По состоянию на 1 июня 2026 года в Казахстане было зарегистрировано 5 995 000 автотранспортных средств. Из них 84,2% составляют легковые автомобили, 8% – грузовые автомобили, 4,3% – прицепы, 1,5% – автобусы, 1,2% – мотоциклы и 0,8% – прочие транспортные средства".Пресс-служба БНС
По виду используемого топлива:
- 80% автотранспорта работает на бензине,
- 7,6% – на дизельном топливе,
- 6,5% использует смешанный тип топлива,
- а доля газобаллонного транспорта составляет 0,4%.
Кроме того, 32 479 транспортных средств приводятся в движение электричеством, что соответствует 0,5% от общего числа зарегистрированного автотранспорта.
2 июня 2026 года в Бюро национальной статистики заявили, что казахстанцев стало больше. Точную численность населения можете узнать по ссылке.
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