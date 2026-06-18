Назван город Казахстана с самым большим количеством электромобилей

Сегодня, 18 июня 2026 года, в Бюро национальной статистики (БНС) со ссылкой на данные Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана рассказали, сколько электромобилей зарегистрировано в стране, а также назвали город с самым большим их количеством, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, в мае текущего года на учет было поставлено 147,7 тыс. автотранспортных средств, в том числе:

129 тыс. легковых автомобилей,

8,7 тыс. грузовых автомобилей,

1,3 тыс. автобусов,

1,6 тыс. мотоциклов,

3,6 тыс. прицепов,

3,3 тыс. прочих видов транспорта.

Наибольшее число электромобилей зарегистрировано:

в Алматы – 17 506;

в Астане – 3235;

в Алматинской области – 2857;

в Шымкенте – 1042.

"По состоянию на 1 июня 2026 года в Казахстане было зарегистрировано 5 995 000 автотранспортных средств. Из них 84,2% составляют легковые автомобили, 8% – грузовые автомобили, 4,3% – прицепы, 1,5% – автобусы, 1,2% – мотоциклы и 0,8% – прочие транспортные средства". Пресс-служба БНС

По виду используемого топлива:

80% автотранспорта работает на бензине,

7,6% – на дизельном топливе,

6,5% использует смешанный тип топлива,

а доля газобаллонного транспорта составляет 0,4%.

Кроме того, 32 479 транспортных средств приводятся в движение электричеством, что соответствует 0,5% от общего числа зарегистрированного автотранспорта.

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