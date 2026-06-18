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Общество

Назван город Казахстана с самым большим количеством электромобилей

Электрозаправочная станция, электромобиль, зарядка электромашины, электрический автомобиль, электрокар, электрическая машина, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 15:10 Фото: unsplash
Сегодня, 18 июня 2026 года, в Бюро национальной статистики (БНС) со ссылкой на данные Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана рассказали, сколько электромобилей зарегистрировано в стране, а также назвали город с самым большим их количеством, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, в мае текущего года на учет было поставлено 147,7 тыс. автотранспортных средств, в том числе:

  • 129 тыс. легковых автомобилей,
  • 8,7 тыс. грузовых автомобилей,
  • 1,3 тыс. автобусов,
  • 1,6 тыс. мотоциклов,
  • 3,6 тыс. прицепов,
  • 3,3 тыс. прочих видов транспорта.

Наибольшее число электромобилей зарегистрировано:

  • в Алматы – 17 506;
  • в Астане – 3235;
  • в Алматинской области – 2857;
  • в Шымкенте – 1042.
"По состоянию на 1 июня 2026 года в Казахстане было зарегистрировано 5 995 000 автотранспортных средств. Из них 84,2% составляют легковые автомобили, 8% – грузовые автомобили, 4,3% – прицепы, 1,5% – автобусы, 1,2% – мотоциклы и 0,8% – прочие транспортные средства".Пресс-служба БНС

По виду используемого топлива:

  • 80% автотранспорта работает на бензине,
  • 7,6% – на дизельном топливе,
  • 6,5% использует смешанный тип топлива,
  • а доля газобаллонного транспорта составляет 0,4%.

Кроме того, 32 479 транспортных средств приводятся в движение электричеством, что соответствует 0,5% от общего числа зарегистрированного автотранспорта.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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