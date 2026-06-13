Опасные погодные явления надвигаются на Казахстан 14 июня: усиление ветра, шквал, дожди и жара до +38°С

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Синоптики опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящее воскресенье, 14 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", сильная жара +35+38°С ожидается днем: в Восточно-Казахстанской области,

в Алматинской области,

в Жамбылской области,

в области Жетысу,

в области Абай. "С прохождением атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами и градом, на западе страны ожидаются сильные дожди. По республике ожидаются усиление ветра, шквал, на западе, северо-западе, севере ночью и утром – туман", – говорится в прогнозе. Также ожидается пожарная опасность: высокая пожарная опасность – в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях, в области Улытау, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на северо-западе, юге, востоке Атырауской областей, на западе Мангистауской области и области Жетысу, на юге Костанайской, на юге, в центре Акмолинской, на севере Павлодарской, на западе, севере, в центре Алматинской, на юго-востоке, в центре Туркестанской областей;

– в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях, в области Улытау, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на северо-западе, юге, востоке Атырауской областей, на западе Мангистауской области и области Жетысу, на юге Костанайской, на юге, в центре Акмолинской, на севере Павлодарской, на западе, севере, в центре Алматинской, на юго-востоке, в центре Туркестанской областей; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской областях, в области Абай, на крайнем западе Западно-Казахстанской, на юге Актюбинской, на юго-западе Костанайской, на востоке Акмолинской, Павлодарской областей, на западе, севере, в центре Карагандинской, на западе Жамбылской, на севере Алматинской, Восточно-Казахстанской, на востоке области Жетысу. Материал по теме Непогода и аномальная жара до +38°С обрушатся на Казахстан – прогноз на выходные от "Казгидромета" О том, какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент с 14 по 16 июня 2026 года, можете узнать здесь.

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