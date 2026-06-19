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Общество

Казахстан накроет сильная жара до +41°C – опубликован прогноз на выходные

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 12:54 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды по Казахстану на предстоящие субботу, воскресенье и понедельник – 20-22 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что ожидается повышение температуры воздуха до +30+38°C.

"21-22 июня на северо-западе, в центре Казахстана прогнозируется очень сильная жара +40+41°C".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, лишь на западе республики ожидается небольшой спад жары до +22+33°C.

"В предстоящие выходные с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны пройдут кратковременные дожди с грозами, порывистый ветер, возможен град, 21-22 июня на западе прогнозируются сильные дожди".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики сообщили, что жара в Казахстане во втором летнем месяце достигнет отметки +50°С. Подробнее о погоде на июль-2026 можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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