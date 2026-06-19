О чем договорились президенты Казахстана и Черногории на переговорах в расширенном составе

19 июня 2026 года в Астане Касым-Жомарт Токаев и Яков Милатович провели переговоры в расширенном составе, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, во время переговоров с участием членов официальных делегаций стороны обсудили перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.

Токаев назвал Черногорию одним из надежных партнеров Казахстана в Балканском регионе. Он высоко оценил конструктивную и последовательную политику руководства страны на пути к вступлению в Европейский Союз.

"Г-н президент, вы сыграли важную роль в продвижении реформ в Черногории и укреплении ее позиций в качестве одного из ведущих кандидатов на вступление в ЕС. Мы желаем вам успехов в достижении этой стратегической национальной цели", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подтвердил приверженность Казахстана упрочению партнерских отношений с Черногорией, подчеркнув динамичное развитие взаимодействия в последние годы благодаря регулярным политическим контактам на высоком уровне.

По словам Касым-Жомарта Токаева, открытие Генерального консульства Казахстана в Подгорице убедительно свидетельствует о решимости Астаны последовательно укреплять двусторонние отношения.

В связи с этим он отметил важность ответных шагов по открытию дипломатической миссии Черногории в Астане, а также усиления межпарламентских связей.

Глава государства выразил уверенность в том, что сегодняшняя встреча представителей бизнеса и подписание Меморандума о взаимопонимании между торговыми палатами будут способствовать развитию деловых контактов.

"Казахстан приветствует компании из Черногории, заинтересованные в расширении присутствия на нашем рынке. Мы готовы создать благоприятные условия для ваших предпринимателей", – отметил глава государства.

Яков Милатович обратил внимание на символичность его визита, совпавшего с 20-летием установления дипломатических отношений.

"Убежден, что с политической точки зрения мой визит также демонстрирует наличие высокого уровня доверия между двумя странами. Наша Экономическая палата, которая ответственна за деловую часть визита, также заинтересована в его содержательном характере. Сегодня мы подпишем Меморандум о взаимопонимании между двумя торговыми палатами, который придаст новый импульс более тесному экономическому сотрудничеству", – сказал президент Черногории.

По его словам, Казахстан входит в число стран, с которыми по-прежнему действует безвизовый режим.

"Мы сейчас находимся на заключительном этапе процесса вступления в Европейский союз. Надеемся, что к 2028 году станем полноправным государством – членом ЕС, который станет еще одной площадкой для укрепления партнерства между Казахстаном и Черногорией", – заявил Яков Милатович.

Стороны обсудили возможности увеличения объемов взаимной торговли и наращивания сотрудничества в таких ключевых секторах экономики, как транспорт и логистика, сельское хозяйство и цифровизация.

Также главы государств договорились продвигать партнерство в сферах туризма, высшего образования и науки, а также поддерживать культурно-гуманитарные связи как один из важных факторов для укрепления дружбы и взаимопонимания между двумя странами.

В данном контексте Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Якову Милатовичу за содействие в открытии Центра Абая при Национальной библиотеке Черногории.

Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки.

19 июня 2026 года во Дворце Независимости состоялась церемония встречи президента Черногории, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. После чего главы государств провели переговоры в узком составе.