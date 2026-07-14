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Общество

Очень сильная жара обрушится на Алматы, в Астану вернутся дожди с грозами, а что ждет Шымкент – прогноз

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 15:15 Фото: unsplash
В ближайшие дни в Астану вернутся дожди с грозами, а на Алматы и Шымкент обрушится сильная жара, местами – очень сильная. Об этом говорится в прогнозе на 15-17 июля 2026 года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 15 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +34+36°С.
  • 16 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.
  • 17 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +31+33°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 15 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +33+35°С.
  • 16 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +36+38°С.
  • 17 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем очень сильная жара +38+40°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 15 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +40+42°С.
  • 16-17 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +42+44°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 15:15
Все 17 областей Казахстана накроет сильная жара до +45°С, часть регионов – ливни с градом

Ранее сообщалось, что в Казахстане 14, 15 и 16 июля 2026 года ожидается долгожданный спад жары, но не везде. По данным РГП "Казгидромет", после изнурительной жары северные регионы страны ждет передышка – северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами, в отдельных районах – сильные дожди, с возможным выпадением града, шквалистое усиление ветра, а также понижение температуры воздуха до комфортных +25+30°С.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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