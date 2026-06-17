Более 10 лет без дела: у аэропорта Актау изъяли крупный участок

Главная транспортная прокуратура вернула в госсобственность крупный земельный участок стоимостью 870 млн тенге. Более 10 лет эта территория возле аэропорта Актау не использовалась по назначению, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об участке площадью 50 га, который ранее был выделен под полигон для твердых бытовых отходов. Однако за все это время земля так и не была задействована по целевому назначению, что стало нарушением земельного законодательства, передает Lada.kz.

"После прокурорской проверки и внесения акта надзора участок с кадастровой стоимостью 870 млн тенге был возвращен государству. Работа по выявлению нарушений в приаэродромных зонах продолжается. Особое внимание уделяется соблюдению государственных интересов и вопросам безопасности полетов", – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что государству возвращен земельный участок оборонного назначения. Подробности раскрыли в Главной военной прокуратуре Казахстана.

