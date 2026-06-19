Аномальная жара до +42°C и штормовые явления обрушатся на Казахстан 20 июня

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую субботу, 20 июня 2026 года, опубликовали на сайте РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что днем ожидается сильная и очень сильная жара сразу в 14 регионах страны:

сильная жара до +35+38°С – в Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, в областях Абай, Жетысу, Улытау, на юго-западе Северо-Казахстанской, на западе, юге Карагандинской, на севере Алматинской области,

– в Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, в областях Абай, Жетысу, Улытау, на юго-западе Северо-Казахстанской, на западе, юге Карагандинской, на севере Алматинской области, сильная жара до +38+42°С – в Мангистауской области,

– в Мангистауской области, сильная жара до +40°С – в Кызылординской области,

– в Кызылординской области, очень сильная жара до +41°С – на юге Атырауской и Актюбинской областей.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидаются дожди с грозами, возможно выпадение града, на западе, юго-востоке страны – сильные дожди, на западе, юге – шквал. По республике ожидаются усиление ветра, на северо-западе, севере ночью и утром – туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Вместе с тем в ряде областей ожидается пожарная опасность:

высокая пожарная опасность – в Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях, на западе, юге Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской, на юге, юго-востоке Актюбинской, на юго-востоке Северо-Казахстанской, на юге Карагандинской областей, на западе области Улытау, в центре Акмолинской, на юге, западе Алматинской области, в центре, на юге, севере области Жетысу;

– в Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях, на западе, юге Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской, на юге, юго-востоке Актюбинской, на юго-востоке Северо-Казахстанской, на юге Карагандинской областей, на западе области Улытау, в центре Акмолинской, на юге, западе Алматинской области, в центре, на юге, севере области Жетысу; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на юге, юго-западе Костанайской, на востоке Акмолинской, на севере, востоке Павлодарской, на западе, востоке, в центре Карагандинской областей, на востоке, юге области Улытау, на западе, северо-востоке, юге области Абай, на северо-западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на западе, севере Туркестанской, на западе, юге Жамбылской, на севере Алматинской областей, на востоке, западе области Жетысу.

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Ранее синоптики сообщили, что 20, 21 и 22 июня 2026 года Казахстан накроет сильная жара до +41°C. Какой будет погода в эти дни в Астане, Алматы и Шымкенте, можете узнать по ссылке.